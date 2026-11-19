Un carico eccezionale proveniente dalla Cina è stato sbarcato al terminal Sapir del porto di Ravenna. L’operazione ha riguardato 78 colli contenenti sistemi di accumulo di energia a batteria (Battery Energy Storage Systems, BESS), ciascuno del peso di 42,5 tonnellate, classificati come merce pericolosa secondo la normativa internazionale IMO, Classe 9.

Il carico è arrivato a bordo della nave MV Sheng Fu. Le operazioni di sbarco e movimentazione hanno richiesto il coordinamento tra le diverse realtà coinvolte, per gestire un trasporto di dimensioni e caratteristiche particolari.

Sapir ha ringraziato per il lavoro svolto in banchina i propri dipendenti e il personale della Cooperativa Portuale, insieme all’agenzia Fiore Casa di Spedizioni e al partner logistico Kuehne+Nagel, che hanno collaborato alle attività di gestione e trasporto del progetto.