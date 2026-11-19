Anche le Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) e gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale potranno beneficiare dei contributi regionali destinati al miglioramento delle strutture ricettive. È una delle principali novità del bando da 27 milioni di euro previsto nell’ambito del PR FESR 2021-2027, accolto positivamente da CNA Turismo e Commercio Ravenna.

Per la prima volta, infatti, le opportunità di finanziamento vengono estese anche a queste attività extralberghiere, purché in possesso dei requisiti richiesti. Delle risorse complessivamente stanziate, 26 milioni saranno destinati alle strutture alberghiere e all’aria aperta, mentre un milione verrà riservato, in via sperimentale, a CAV e affittacamere imprenditoriali.

Le domande potranno essere compilate a partire dal 14 gennaio 2027 e presentate dal 27 gennaio al 16 febbraio. Per le strutture extralberghiere interessate è previsto un investimento minimo di 50.000 euro. CNA Ravenna ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, invitando le imprese potenzialmente beneficiarie a manifestare fin da ora il proprio interesse.

L’investimento minimo per ogni progetto è di 250.000 euro per il comparto alberghiero e 50.000 euro per CAV e affittacamere.

Le domande si potranno compilare e validare dalle ore 10 del 14 gennaio 2027. L’invio sarà aperto dalle ore 10 del 27 gennaio alle ore 13 del 16 febbraio 2027, salvo chiusura anticipata al raggiungimento delle soglie previste.

Nella linea sperimentale, riservata al settore extralberghiero, è previsto un tetto iniziale di 30 domande.

“È un riconoscimento che chiedevamo da tempo” dichiara Christian Bertoni, Presidente di CNA Turismo e Commercio Ravenna. “Pensiamo prima di tutto alla nostra collina, dove spesso sono proprio le strutture extralberghiere gestite in forma d’impresa a garantire l’accoglienza. Lo stesso vale per la costa e per Ravenna città d’arte. Queste attività diversificano l’offerta e creano lavoro anche per commercio, artigianato e servizi locali. Il milione stanziato è un primo passo. L’obiettivo ora è rendere questa apertura strutturale e aumentarne le risorse”.