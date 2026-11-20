Prenderanno il via sabato 21 novembre alle 10 a Traversara, presso il centro civico, i laboratori partecipativi del progetto “Per un Cantiere di Comunità – Ricostruire spazi e relazioni dopo l’emergenza”.

Il primo dei quattro incontri, che hanno l’obiettivo di definire assieme alle comunità delle frazioni colpite dall’alluvione gli spazi, i servizi e le iniziative del futuro “cantiere di comunità”, sarà concentrato su come dovrebbe essere il futuro parco che sorgerà nella zona rossa di Traversara, a partire da alcune parole chiave come accessibilità e inclusione. Ci si interrogherà inoltre su come integrare natura, gioco e memoria collettiva negli spazi condivisi, favorendo socialità e aggregazione.

La partecipazione è libera e gratuita.

È consigliato prenotarsi scrivendo a peruncantieredicomunita@gmail.com.