A Traversara il primo laboratorio partecipativo del progetto “Per un Cantiere di Comunità”
Prenderanno il via sabato 21 novembre alle 10 a Traversara, presso il centro civico, i laboratori partecipativi del progetto “Per un Cantiere di Comunità – Ricostruire spazi e relazioni dopo l’emergenza”.
Il primo dei quattro incontri, che hanno l’obiettivo di definire assieme alle comunità delle frazioni colpite dall’alluvione gli spazi, i servizi e le iniziative del futuro “cantiere di comunità”, sarà concentrato su come dovrebbe essere il futuro parco che sorgerà nella zona rossa di Traversara, a partire da alcune parole chiave come accessibilità e inclusione. Ci si interrogherà inoltre su come integrare natura, gioco e memoria collettiva negli spazi condivisi, favorendo socialità e aggregazione.
La partecipazione è libera e gratuita.
È consigliato prenotarsi scrivendo a peruncantieredicomunita@gmail.com.
“Per un Cantiere di Comunità” è promosso dal Comune di Bagnacavallo con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione 2026, con il supporto dell’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con Officina Meme Architetti e con il coinvolgimento dei Consigli di Zona.
È possibile partecipare al progetto anche accedendo allo sportello di comunità virtuale per condividere idee, proposte e istanze al link bit.ly/4ywcPWc
Informazioni e aggiornamenti:
peruncantieredicomunita@gmail.com
Facebook Per un Cantiere di Comunità
Instagram @un_cantiere_di_comunita
piattaforma “Decidiamo” https://partecipazioni.emr.it/processes/peruncantieredicomunita