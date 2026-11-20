Sono stati proclamati venerdì 20 novembre, al Cinema Sarti di Faenza, i progetti vincitori della XX edizione del Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design, dal titolo ANIMA MUNDI. Design per una nuova alleanza. Il Premio, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e organizzato da ISIA Faenza, è realizzato in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti e dei Direttori degli ISIA e con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Regione Emilia-Romagna, ADI – Associazione per il Disegno Industriale, AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica.

La cerimonia di premiazione ha concluso il percorso di selezione che ha coinvolto 21 istituzioni AFAM, invitate a confrontarsi con il tema del design come pratica consapevole di relazione con il vivente e con il pianeta. Quattro gli ambiti tematici individuati per questa edizione: Design con un’anima, dedicato a oggetti e sistemi capaci di generare relazioni ed empatia; Design per sottrazione, che interpreta la riduzione della complessità e dell’impatto come scelta progettuale; Risemantizzare l’emergenza, incentrato sulla capacità del design di leggere le trasformazioni; Tecnologie armoniche, rivolto a dispositivi e linguaggi in sintonia con gli ambienti naturali, sociali e culturali. Il Premio è rivolto a progetti di Design del Prodotto e Design della Comunicazione: sono previsti due riconoscimenti per ciascuno dei quattro ambiti tematici, uno per ogni area disciplinare.

La mattinata si è aperta con il saluto di Emanuela Fiori, presidente di ISIA Faenza, seguito dagli interventi istituzionali di Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, e Massimo Isola, sindaco di Faenza. Alla cerimonia sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni nazionali e degli organismi di rappresentanza del sistema AFAM: Alessandra Gallone, presidente di ISPRA, Gianni Latino, presidente del CNAM, Giuseppe Furlanis, coordinatore del Tavolo nazionale del Design del Ministero dell’Università e della Ricerca, e Giovanna Cassese, componente del Consiglio di ANVUR. Sono intervenuti anche Tommaso Salvatori, presidente della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori degli ISIA, e Umberto De Paola, presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti.

Maria Concetta Cossa, direttrice di ISIA Faenza, ha presentato la giuria del Premio, composta da Fabio De Chirico, Antonella Andriani, Daniela Piscitelli, Oriana Persico e Valerio Vinaccia, che ha selezionato i seguenti progetti vincitori:

Design con un’anima – Design del Prodotto: Elisa Generelli, L’inutilità di avere tutto. Collezione di oggetti per l’anima, Accademia di Belle Arti di Milano; Design della Comunicazione: Anita Milana, Fantasticazioni (nella foto di apertura), ISIA Roma.

Design per sottrazione – Design del Prodotto: Ornella Cilenti e Martina d’Angelo, Sorgente 2050, Accademia di Belle Arti di Foggia; Design della Comunicazione: Maria Concetta di Carlo, Un libro che non serve. Abitare il tempo nella società della prestazione, Accademia di Belle Arti di Catania.

Risemantizzare l’emergenza – Design del Prodotto: Biennio di Design del Prodotto con materiali e processi sostenibili e innovativi e Biennio di Design della Comunicazione, Co-inhabited Landing, ISIA Faenza; Design della Comunicazione: Mariasole Giannini, Oltre la soglia, Accademia di Belle Arti di Firenze.

Tecnologie armoniche – Design del Prodotto: Pasquale de Icco e Alex Russo, Fermento, ISIA Roma; Design della Comunicazione: Lara Prandini, Assonanza. Dialogo tra musica tradizionale chewa e cultura techno europea, ISIA Firenze.

È stato inoltre assegnato il Premio speciale alla memoria di Massimo Bucci, presidente di ISIA Faenza dal 2022 al 2024, al progetto Aguar di Isabel Hernandez Lopez, studentessa dell’ISIA di Faenza (nella foto qui sotto).

La mostra dei 68 progetti candidati al Premio, dal titolo ANIMA MUNDI. Design per una nuova alleanza. Connessioni emergenti, il progetto come atto di ascolto, sarà visitabile fino al 4 dicembre a Palazzo Mazzolani, sede di ISIA Faenza. Fino all’8 dicembre, il Ridotto del Teatro Masini ospiterà invece Design con un’anima. Tracce, relazioni, trasformazioni, una selezione di progetti di designer professionisti che hanno sviluppato percorsi di collaborazione, scambio e formazione con gli ISIA. In mostra, i progetti di Andrea Anastasio, Serena Confalonieri, Valentina Downey e Patrizia Scarzella, Elisabetta Gonzo, FormaFantasma, Giorgio Gurioli, Irene Guerrieri, Giulio Iacchetti, Cristian Li Voi e Simone Perini, Giovanni Levanti, Donata Paruccini, Federico Pazienza, Oriana Persico, Matteo Ragni, Sara Ricciardi, Sabrina Sguanci, Aldo Sollazzo, Carlo Trevisani, Paolo Ulian, Valerio Vinaccia, e i progetti degli ISIA di Roma, Faenza e Firenze.