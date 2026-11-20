Sabato 21 e sabato 28 novembre, alla Biblioteca dell’Abbondanza di Bagnacavallo, è in programma Legàmi, una performance letteraria tratta dall’omonimo romanzo di Donatella Di Bella (Atile Edizioni 2022), che attraverso la narrazione e la musica propone una riflessione sulla condizione femminile e sulle sue trasformazioni.

Accanto all’autrice Donatella Di Bella, ci saranno Emanuela Capellari, che condurrà l’incontro, Alessandra Tasselli per le letture e Filippo Mele per gli interventi musicali.

La performance prende spunto dai temi del romanzo per raccontare i legami che attraversano la vita delle donne, le relazioni, le esperienze e i cambiamenti che ne accompagnano il percorso. Parole e musica si intrecciano in una narrazione che invita a riflettere sull’identità femminile e sulle sue diverse espressioni.