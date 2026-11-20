Bassa Romagna: il 28 novembre l’inaugurazione di piazza Armandi a Fusignano
Sabato 28 novembre alle ore 10 si terrà l’inaugurazione di piazza Armandi a Fusignano, riqualificata con i lavori che rientrano nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e nello specifico fanno parte della declinazione del progetto dedicata all’architettura urbana verde. Al taglio del nastro, alla presenza delle autorità, è invitata tutta la cittadinanza.
L’intervento, iniziato lo scorso 25 maggio, ha consentito di ridurre le superfici impermeabili eliminando l’asfalto a favore di pavimentazioni drenanti e di migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi per il cittadino, aumentando la componente verde e gli spazi dedicati non carrabili. Per realizzare i lavori è stato necessario l’abbattimento dei tre pini che erano presenti, compensati – oltre che dall’aumento delle superfici permeabili – dalla piantumazione di sedici nuovi alberi, che si sono aggiunti a quelli esistenti sul lato del mercato coperto (conservati, eccetto quelli ammalorati che sono stati sostituiti), andando quindi più che a triplicare i futuri spazi ombreggiati, nonché ad aumentare i servizi ecosistemici e il valore paesaggistico dell’area.
Con la conclusione del cantiere la piazza torna a essere interamente percorribile anche per il traffico veicolare.
L’investimento è stato di 400mila euro.
Insieme a piazza Armandi, nell’ambito dello stesso progetto sono previsti interventi di riqualificazione anche in piazza della Resistenza ad Alfonsine e in piazza Tiziano a Lavezzola, per un costo complessivo di 2.040.000 euro. I progetti dell’Atuss della Bassa Romagna sono finanziati all’80% dalla Regione Emilia-Romagna grazie alla programmazione integrata dei Fondi europei 2021-2027 e per il restante 20% dall’Unione.
“Restituiamo alla città uno spazio migliore di come lo abbiamo trovato, dal punto di vista sociale e ambientale – sottolinea Nicola Pondi, sindaco di Fusignano e referente per i progetti Atuss dell’Unione -. L’augurio è che piazza Armandi possa diventare un modello di riferimento per i cambiamenti che ci aspettano e il conseguente sviluppo che dovremo pensare per gli spazi pubblici: più ombra, più verde, più terreno permeabile e una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile. Non dimentichiamo che spazi accoglienti e di qualità possono incoraggiare importanti occasioni di socialità e favorire quel senso di cura e appartenenza dei cittadini verso i luoghi che viviamo quotidianamente”.