Nelle giornate del 19 e del 20 novembre, il Comandante Interregionale per l’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Bruno Bartoloni, ha effettuato una visita ispettiva presso i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna.

Giunto in città, accompagnato dal Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Gen. Div. Paolo Kalenda, e dal Comandante Provinciale di Ravenna, Col. t.ST Leonardo Brandano, l’Alto Ufficiale ha avviato un ciclo di incontri istituzionali: in particolare, con il Prefetto di Ravenna, Dott. Raffaele Ricciardi, con il quale sono state affrontate le tematiche concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica che interessano la provincia, nonché le relative direttive strategiche attuate nell’interesse della sicurezza dei cittadini. In seguito, presso la caserma “Fin. Orazio Baia”, sede del Comando Provinciale e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha incontrato il Sindaco di Ravenna, dott. Alessandro Barattoni, con il quale sono state trattate diverse tematiche riguardanti la città bizantina.

Successivamente, il Gen. C.A. Bartoloni ha prima incontrato i Comandanti dei Reparti territoriali della Provincia di Ravenna e, successivamente, una rappresentanza delle Fiamme Gialle in servizio e in quiescenza, nonché le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Nell’occasione, il Comandante Interregionale ha esaminato l’operato del Corpo nella Provincia, approfondendo i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica del territorio ravennate e le iniziative recentemente sviluppate nell’innalzamento dei livelli di tutela delle libertà economico-finanziarie della collettività: dalla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla lotta agli sprechi di risorse pubbliche, dalla salvaguardia della libera e leale concorrenza tra operatori del mercato alla difesa del tessuto produttivo locale dai tentativi di infiltrazione di ogni tipo di criminalità.

Nella giornata di venerdì, il Gen. C.A. Bartoloni si è recato presso la Darsena di Città dove ha fatto visita alla caserma “Tullo Masi”, sede del 2° Nucleo Operativo del Corpo, incontrando i finanzieri in servizio presso il Gruppo delle Fiamme Gialle, apprezzandone l’impegno profuso nei diversi servizi d’istituto espletati sia in città che nell’area portuale ravennate.