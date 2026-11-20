Con l’accensione delle luminarie sabato prossimo 28 novembre prenderà il via il mese e mezzo di iniziative per le festività natalizie e di fine anno del cuore storico della città promosso e organizzato dal Consorzio “Faenza C’entro”, al quale aderisce un’ottantina di esercizi commerciali, in collaborazione con il Comune.

Per il 2026 è stato scelto il felice slogan “A Natale si Fa”, che mette insieme il senso di una città che sa essere attiva e le prime due lettere del suo nome. All’interno di una tradizione consolidata che vede le presenze dell’albero di Natale, delle luci brillanti ad illuminare i “cieli” dei quattro corsi principali e piazza del Popolo, delle vetrine che trasmettono festa, ci sarà la novità del “villaggio” promosso da Coldiretti della provincia di Ravenna in piazza Pietro Nenni.

Non tutto si accende

Accanto alla volontà di commercianti, artigiani, titolari di pubblici esercizi di trasmettere ai faentini il gusto delle festività più belle e, naturalmente, promuovere le proprie attività, ci sono e ci saranno i “buchi neri” dei negozi vuoti, che testimoniano le difficoltà di vari settori ma anche la poca reattività delle proprietà a rendere appetibili gli affitti o i prezzi di vendita, evidenziata da non poche vetrine buie, quando non sono sporche. Si tratta di un problema che va a incunearsi negli sforzi di quanti desiderano un centro storico all’altezza del valore e della fama di Faenza: non si sono sottratte ad affrontare l’argomento l’assessora al centro storico e alla cultura Giulia Bassani e la presidente di “Faenza C’entro” Claudia Minardi.

“C’è rammarico tra gli esercenti del centro, perché questi ‘vuoti’ fanno male e non aiutano a rendere attrattive le attività che ad essi sono vicine. Mi occupo di compravendita e di affitti di immobili ormai da parecchi anni – ha detto la seconda – e conosco anche i problemi di chi possiede questi locali. D’altra parte va ricordato che esiste da oltre una decina d’anni un’ordinanza del Comune che impone di mantenere decoroso l’aspetto dei propri immobili. Come altre, è un’ordinanza che andrebbe rispettata. Abbiamo costruito un programma che tiene le persone in centro dal pomeriggio alla sera: è il modo più concreto che abbiamo per sostenere negozi, bar e ristoranti”.

“Ci sono aspetti delicati da tenere presente – ha evidenziato l’assessora -. Sul decoro del centro storico ci lavoriamo come Amministrazione comunale. Il programma di ‘A Natale di Fa’ nasce da un impegno condiviso per rendere la città accogliente e partecipata”.

Claudia Minardi e Giulia Bassani hanno partecipato nella Sala del Consiglio comunale alla presentazione di “A Natale si Fa” assieme al direttore di “Faenza C’entro” Antonio Caselli ed allo staff che cura l’organizzazione, a Maria Diversi (in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, che contribuisce al Natale in centro), a Nicola Dalmonte e Assuero Zampini (rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Ravenna), ai rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA.

Partenze “anticipate”

Se l’inizio ufficiale di “A Natale di Fa” è fissato alle 17 di sabato 28 novembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero, peraltro già collocato da alcuni giorni in Piazza della Libertà davanti al Portico degli Orefici, con una settimana di anticipo entrano in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio della famiglia Farneti in Piazza Martiri della Libertà e per la gioia dei bambini il “Brucomela” in Piazza Francesco Lanzoni. Le luci che faranno da “soffitto” a Piazza del Popolo verranno rimosse il 4 gennaio per non farle cuocere dai fuochi accesi dai Rioni in occasione della Nott de’ Bisò che tornerà il giorno seguente.

Luminarie e Christmas Village

Sabato 28 alle 17 la marching band Dixie Dollars accompagnerà con il repertorio natalizio l’accensione delle luminarie. Alle 17.30 verrà inaugurato il Christmas Village in Piazza Pietro Nenni con “Fragile. La scatola dei ricordi”, spettacolo di danza ritmica del Club Atletico Faenza in collaborazione con Everdream, a cura di Christmas Dancing Lights. Da quel giorno l’albero proporrà uno spettacolo di luci ogni 30 minuti, tutti i giorni dalle 17 alle 22. Sotto l’albero: Babbo Natale sabato 28 novembre, 12 e 19 dicembre (15.30 – 18), le storie animate di Gianni Potter mercoledì 2, 16 e 23 dicembre alle 17 e i laboratori della Casetta dei Sogni sabato 19 e domenica 20 dicembre alle 16.

Pista di pattinaggio, giostra e Brucomela

La pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Martiri della Libertà e il Brucomela in Piazza Lanzoni saranno aperti fino al 17 gennaio, la giostra per bambini nella Piazzetta della Legna dal 27 novembre al 2 gennaio. La pista di ghiaccio sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 24, il sabato, nei festivi e durante le vacanze scolastiche dalle 10 alle 24. Giostra e Brucomela: feriali 15-19.30; sabato, festivi e vacanze 10-12.30 e 15-19.30. Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà ammirare il Presepe Meccanico della parrocchia in Piazza San Francesco 14, con inaugurazione il 24 dicembre alle 10 ed aperture straordinarie domenica 10 e 17 gennaio.

Faenza in Giallo: Natale in Piazza Nenni

Organizzato da Coldiretti e Campagna Amica con i Faenza C’entro, il villaggio di Piazza Nenni è aperto l’11-13 e il 18-23 dicembre dalle 12 alle 21 e il 24 dicembre dalle 9 alle 17. Verrà inaugurato venerdì 11 dicembre alle 17 con il coro gospel “Voices of Joy” e l’accensione dell’Albero di Natale in Giallo, seguiti dal buffet dei cuochi contadini. Sul palco, tra gli altri: “Caveja: il Leggendario di Romagna” (12 dicembre), il concerto dei Lazy Trio (13 dicembre), l’illusionismo del Duo Sganassò (18 dicembre), Winter Special con ArtiStation (19 e 20 dicembre), lo swing di Gea & Guitar (20 dicembre), i burattini di Paggio Vagantes (23 dicembre) e la Marching Band della Scuola comunale di Musica “Giuseppe Sarti” la mattina della Vigilia. In cinque serate il Cozy Xmas dj set accompagnerà l’aperitivo dalle 19. In Piazza Pietro Nenni ci sarà anche l’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare le letterine a lui indirizzate (15.30-19.30 nei giorni di apertura, il 24 dicembre 10-17); Babbo Natale arriverà di persona il 24 dicembre alle 14. Sabato 12 dicembre alle 14.30: “Natale a 4 zampe”, con i volontari di FA.U.NA e il Canile Intercomunale, assieme ai cani in cerca di famiglia; domenica 20 dicembre alle 18 i Winter Bikers consegneranno i “pacchi rombanti” a favore del Centro di Aiuto alla Vita. Nella Serra delle Meraviglie si alternaneranno laboratori per bambini e adulti: ceramica con Ente Ceramica Faenza, candele in cera d’api, stampe a ruggine con Egidio Miserocchi, ghirlande, tempere e decorazioni. Le Casette del Cibo Giusto e la Serra del Natale Buono di Campagna Amica proporranno prodotti del territorio, specialità artigianali e idee regalo. Al Ridotto del Teatro comunale Masini sono in programma incontri su agricoltura, enogastronomia e pace.

Mercati e tradizioni

In Piazza del Popolo si comincia con il Mercato in festa di domenica 29 novembre (8–20) e si prosegue con i mercati straordinari di Natale domenica 6, 13 e 20 dicembre e giovedì 24 dicembre. Martedì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata e la Sagra del Torrone riempiranno le piazze centrali, corso Garibaldi e piazza San Francesco; sabato 12 e domenica 13 dicembre (10-19) Palazzo del Podestà ospiterà ëMarkè XMAS, il market del vintage e della creatività indipendente.

Martedì 5 gennaio tornerà la Nott de’ Bisò in Piazza del Popolo: stand gastronomici dei Rioni dalle 10, ingresso del Niballo sul carro trainato dai buoi alle 18 e il rogo a mezzanotte.

Nel Borgo Durbecco

Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, il Capodanno dei bambini porterà artisti di strada lungo Corso Europa, tra la Parrocchia di Sant’Antonino, Piazza Lanzoni e Borgo Durbecco. Sabato 2 gennaio (15-18) ci sarà “Aiuta la Befana!”: i bambini cercheranno nelle vetrine di cinque attività del Borgo gli oggetti persi dalla Befana e li riporteranno in Piazza Lanzoni, dove i commercianti offriranno una cioccolata in tazza.

Cultura e Capodanno

Biblioteca Comunale Manfrediana, Pinacoteca Comunale, Ludoteca e Museo dell’Età Neoclassica in Romagna a Palazzo Milzetti proporranno letture, laboratori per bambini e visite guidate a tema natalizio. Palazzo Milzetti sarà a ingresso gratuito domenica 6 dicembre, domenica 3 e martedì 5 gennaio.

Il 31 dicembre alle 21 la Filodrammatica Berton porterà in scena “Mariùl la fa i pì ross” al Teatro dei Filodrammatici di Viale Stradone (con prevendite il 3 e il 10 dicembre, 18-19). Dalle 21.30 in Piazza Martiri della Libertà ci sarà “Capodanno Rock: è qui la festa!”, con gruppi rock sul palco davanti alla pista di pattinaggio, aperta per tutta la serata.

Shopping in centro: gift card e sosta gratuita

Per chi si recherà in centro a fare acquisti sono stati preparati tre strumenti. Il primo è la Faenza Shopping Card, una carta fedeltà condivisa tra i negozi aderenti, che permette ai clienti di ricevere un rimborso sugli acquisti e di riutilizzarlo all’interno del circuito. E’ anche un’idea regalo per chi vuole sostenere il commercio locale: può essere acquistata e ricaricata direttamente online su “faenzacentro.it” e inviata in posta elettronica alla persona a cui si desidera regalarla. Attraverso l’applicazione “Faenza Shopping Card” è inoltre possibile consultare il credito disponibile e scoprire le attività aderenti.

Il secondo è il coupon per 2 ore di sosta gratuita, valido dal 28 novembre al 31 gennaio. Si ritira nei negozi associati al Consorzio oppure direttamente sull’app “Faenza Shopping Card”.

Il terzo è una novità che lega i negozi a Piazza Pietro Nenni. I commercianti associati a Faenza C’entro regaleranno ai propri clienti un coupon sconto del 10 per cento, utilizzabile a “Faenza in Giallo”, sia nelle Casette del Cibo Giusto sia nel mercato della Serra del Natale Buono. Chi fa un acquisto in centro ha un motivo in più per passare in piazza, e viceversa.Chi viene in centro per gli acquisti può contare, dal 28 novembre al 31 gennaio, sul coupon per 2 ore di sosta gratuita, distribuito dai commercianti associati al Consorzio e disponibile anche sull’app “Faenza Shopping Card”.

Come arrivare in centro