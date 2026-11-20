Fiab Ravenna in campo contro la violenza di genere sulle donne
FIAB Ravenna partecipa alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre con due eventi inseriti nella rassegna L’Eredità delle donne.
Sabato 21 novembre alle ore 9:00 in Piazza del Popolo: pedalata collettiva per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, attraverso un percorso in bicicletta che attraverserà Ravenna e il territorio circostante, facendo tappa presso le panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Casa delle Donne di Ravenna, invita a trasformare un gesto quotidiano come andare in bicicletta in un’occasione di partecipazione e impegno civile. Durante il percorso, le partecipanti e i partecipanti si fermeranno presso le panchine rosse: un gesto simbolico di memoria, solidarietà e sensibilizzazione, per mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere e ribadire l’importanza di un impegno collettivo per contrastarla.
Martedì 24 novembre alle ore 18:00 alla Sala Ragazzini, Largo Firenze: “Fare salotto” Talk aperto al dialogo e al confronto sui temi del femminismo, delle relazioni e della violenza di genere, attraverso lo sguardo della scrittrice, giornalista e blogger Stella Pulpo. Un’occasione per affrontare, attraverso un linguaggio diretto e accessibile, questioni legate all’attualità, ai tabù, alle dinamiche di genere e ai rapporti tra donne e uomini. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’incontro sarà dedicato in particolare alla violenza di genere, invitando il pubblico a interrogarsi sugli stereotipi, sulle relazioni e sui modelli culturali che influenzano la società contemporanea. Parteciperà la psicoterapeuta Giancarla Tisselli. Iniziativa realizzata da FIAB Ravenna, in collaborazione con la Linea Rosa.”