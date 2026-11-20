Sabato 21 novembre alle ore 9:00 in Piazza del Popolo: pedalata collettiva per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere , attraverso un percorso in bicicletta che attraverserà Ravenna e il territorio circostante, facendo tappa presso le panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Casa delle Donne di Ravenna, invita a trasformare un gesto quotidiano come andare in bicicletta in un’occasione di partecipazione e impegno civile. Durante il percorso, le partecipanti e i partecipanti si fermeranno presso le panchine rosse: un gesto simbolico di memoria, solidarietà e sensibilizzazione, per mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere e ribadire l’importanza di un impegno collettivo per contrastarla.

Martedì 24 novembre alle ore 18:00 alla Sala Ragazzini, Largo Firenze: “Fare salotto” Talk aperto al dialogo e al confronto sui temi del femminismo, delle relazioni e della violenza di genere, attraverso lo sguardo della scrittrice, giornalista e blogger Stella Pulpo. Un’occasione per affrontare, attraverso un linguaggio diretto e accessibile, questioni legate all’attualità, ai tabù, alle dinamiche di genere e ai rapporti tra donne e uomini. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’incontro sarà dedicato in particolare alla violenza di genere, invitando il pubblico a interrogarsi sugli stereotipi, sulle relazioni e sui modelli culturali che influenzano la società contemporanea. Parteciperà la psicoterapeuta Giancarla Tisselli. Iniziativa realizzata da FIAB Ravenna, in collaborazione con la Linea Rosa.”