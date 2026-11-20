Nella grande giornata di lotta per lo sciopero studentesco internazionale contro guerra, riarmo e leva militare centinaia di studenti medi e universitari sono scesi anche nelle strade di Ravenna.

Secondo OSA oltre 400 persone “hanno fatto sentire la propria voce, uniti nella lotta contro guerra, riarmo e leva. La risposta del governo alle masse studentesche in mobilitazione è stata quella di schierare celere e Digos che ha provato a spintonarci per farci desistere, ma siamo comunque riusciti a resistere e ad arrivare a destinazione e a sanzionare Astim. Questa grande giornata è solo una tappa delle mobilitazioni. Continuiamo ad organizzarci, ci vediamo a Roma il 12 dicembre per il corteo nazionale! Mandiamo a casa il governo Meloni!”