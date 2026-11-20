Neppure un bambino in età prescolare riuscirebbe a trangugiare la storiella dell’errore di battitura che avrebbe omesso di precisare che la maggioranza alla quale si riferiva il comunicato firmato dalla segretarie del PRI, ma palesemente auto-redatto dallo stesso Vice Sindaco, fosse quella nazionale e non quella locale.

A renderlo chiaro è il punto nel quale è posizionato l’argomento nel testo dello stesso, ma anche la nota disistima fra alcuni esponenti della maggioranza in comune a Ravenna e lo stesso Vice Sindaco che sono noti agli addetti ai lavori, ma che fino al comunicato del presunto mis-undestanding non erano mai emersi a mezzo stampa.

È questo il motivo per cui le interviste odierne con le quali Fusignani cerca di mettere una toppa al chiaro scivolamento della frizione a lui solo imputabile, sono anche peggio del buco che ha creato, ma non peggiori delle sue qualità come amministratore. Mentre infatti fa incetta di fondi statali per progetti di facciata, senza dimostrare risultati contro furti, spaccate e degrado, i ravennati sono costretti a subire i risultati della mancanza di risultati sulla delega che dovrebbe esercitare.

E così, dopo che – l’ultima volta in agosto dopo varie altre segnalazioni – FdI, FI e Viva Ravenna avevano segnalato che il regolamento sulla videosorveglianza del Comune di Ravenna andava adeguato alle norme sulla privacy e avevano messo a disposizione un nuovo testo, ora Fusignani, rendendo ulteriormente palese quanto forte sia la sua inadeguatezza, vorrebbe portarlo in Giunta in questi giorni per farlo approvare entro il 31.12.26, giusto in tempo per rifarsi il trucco a Natale. Sedici anni di gestazione: persino un’elefantessa avrebbe fatto prima.

Nicola Grandi (FDI)

Alberto Ancarani (FI)