Jorick Bernardi consigliere comunale del Gruppo Faenza Insieme Area Liberale parte dalle difficoltà create dalla chiusura temporanea del Teatro Masini, per avanzare la proposta di “disporre in città di ulteriori teatri idonei a ospitare in modo degno e confortevole spettacoli teatrali, di balletto e musicali, al fine di mantenere e, se possibile, incrementare la quantità e qualità dell’offerta culturale a Faenza”.

In particolare, Area Liberale punta “al recupero della torre scenica del Cinema Teatro Sarti che, si auspica, possa trovare il sostegno dell’intero Consiglio comunale e possa sviluppare un dibattito tra i cittadini. Il Cinema Teatro Sarti è stato costruito nel 1910 con vocazione agli spettacoli e successivamente destinato a cinema, ha una struttura solida, una acustica perfetta e contiene 300 posti. Il Cinema Teatro Sarti è di proprietà del Comune di Faenza e attualmente concesso in locazione ad un gestore privato.”