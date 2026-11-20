Jorick Bernardi (Area Liberale) propone mozione per il recupero della torre scenica del cinema Sarti
Jorick Bernardi consigliere comunale del Gruppo Faenza Insieme Area Liberale parte dalle difficoltà create dalla chiusura temporanea del Teatro Masini, per avanzare la proposta di “disporre in città di ulteriori teatri idonei a ospitare in modo degno e confortevole spettacoli teatrali, di balletto e musicali, al fine di mantenere e, se possibile, incrementare la quantità e qualità dell’offerta culturale a Faenza”.
In particolare, Area Liberale punta “al recupero della torre scenica del Cinema Teatro Sarti che, si auspica, possa trovare il sostegno dell’intero Consiglio comunale e possa sviluppare un dibattito tra i cittadini. Il Cinema Teatro Sarti è stato costruito nel 1910 con vocazione agli spettacoli e successivamente destinato a cinema, ha una struttura solida, una acustica perfetta e contiene 300 posti. Il Cinema Teatro Sarti è di proprietà del Comune di Faenza e attualmente concesso in locazione ad un gestore privato.”
Dietro al tendone cinematografico al Sarti ci sarebbe infatti lo spazio della torre scenica, cioè quella parte situata subito dietro l’arco scenico, sviluppato in verticale, che serve per movimentare le scenografie.
“Se il Comune avviasse il restauro della torre scenica potremmo disporre in città di un secondo teatro (vero) con 300 posti, idoneo ad ospitare spettacoli di vario tipo (posa, balletto, musical, teatro per le scuole, ecc.), riducendo l’attuale sovraccarico di lavoro sul Teatro Masini, con minori rischi di ulteriori problemi strutturali. Si tenga anche conto che l’uso del Cinema Teatro Sarti per determinati spettacoli ne riduce anche i costi di gestione, con vantaggi per tutti i soggetti coinvolti” afferma Bernardi secondo il quale “il Cinema Teatro Sarti potrà diventare una struttura polivalente, mantenendo al suo interno la meritoria attività di cinema, arricchita e non svilita dall’utilizzo anche per lo spettacolo dal vivo”.