Lunedì 23 novembre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Cennachiara, nel tratto compreso tra le vie Bedazzo e Pedergnana inferiore, nelle campagne tra Lugo e Ca’ di Lugo. I lavori dureranno tre giorni, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo.

Il tratto di strada rimarrà chiuso al traffico per tutta la durata del cantiere, mentre ai residenti l’accesso sarà sempre consentito.

L’intervento, dal costo di 83.320 euro più Iva, rientra nelle manutenzioni straordinarie delle strade comunali del forese, per le quali nel 2026 il Comune di Lugo ha stanziato 145mila euro (Iva inclusa).