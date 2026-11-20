Migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionati e studenti hanno partecipato oggi in Emilia-Romagna alle manifestazioni per lo sciopero generale indetto dalla CGIL, a cui ha aderito anche il Movimento 5 Stelle.

«Ringraziamo chi ha scioperato e chi è sceso in piazza in tutta la regione. Le manifestazioni di oggi hanno dato voce a chi fatica ad arrivare a fine mese pur lavorando, a chi rinvia una visita perché non può permettersi di pagarla e a chi passa da un contratto precario all’altro senza poter fare progetti. Sono problemi quotidiani a cui la legge di bilancio deve dare risposte» così il Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi Coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna.