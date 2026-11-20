«La grande partecipazione di oggi (allo sciopero della CGIL, ndr) – dichiara Lorenzo Margotti, segretario comunale del Partito Democratico di Ravenna – dimostra quanto siano sentite le ragioni di questa mobilitazione. Il Governo non può continuare a ignorare le difficoltà di chi lavora, di chi vive con una pensione e delle famiglie che vedono diminuire il proprio potere d’acquisto. La legge di bilancio non affronta questi problemi e continua a destinare risorse insufficienti alla sanità, all’istruzione e agli enti locali. Il Governo taglia i finanziamenti ai Comuni, mentre i sindaci devono continuare a garantire servizi essenziali ai cittadini con risorse sempre più insufficienti. Il Partito Democratico condivide queste rivendicazioni e continuerà a sostenerle, a Ravenna come a livello nazionale».

In corteo a Ravenna anche la deputata del PD Ouidad Bakkali, che critica le scelte del Governo a partire dalla manovra economica e dai provvedimenti sulla scuola. «Una finanziaria che peggiora le disuguaglianze, che si accanisce su sanità e servizi pubblici. Nessun sollievo per chi oggi è schiacciato dal carovita e dal caro benzina. Intanto, il Governo approva un decreto sulla scuola che vuole separare le comunità scolastiche e introduce libri digitali perché di politiche per il diritto allo studio non vi è ombra. Chi ha le possibilità può comprare i libri, per gli altri la versione digitale a metà prezzo. Una visione classista – conclude l’on. Ouidad Bakkali – che attraversa tutte le politiche del Governo e, quando applicata alla scuola, diventa ancora più odiosa. Questa grande mobilitazione è un chiaro segnale che il Paese vuole un cambiamento forte e che guardi alla coesione sociale».