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Mostra collettiva “Rispetto. Sempre. Oltre il silenzio. Voci nascoste di donne e di uomini” a San Pietro in Vincoli
20 novembre 2026 | 19:36
Una mostra collettiva “RISPETTO. SEMPRE. OLTRE IL SILENZIO. Voci nascoste di donne e di uomini” si tiene dal 22 al 29 novembre 2026 a San Pietro in Vincoli (RA) presso la Sala della Circoscrizione in Via Pistocchi 41/A.
L’iniziativa è dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e riunisce opere di pittura, scultura e poesia, a cura del gruppo Una Panchina per Elisa, Pro Loco Decimana e Comune di Ravenna assessorato al decentramento.
Inaugurazione domenica 22 novembre 2026 alle ore 16:00, con la proiezione del trailer “Mai più – Donne oltre la violenza” a seguire un intervento della psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Alessia Scotti. Interverrá per l’amministrazione l’assessora Federica Moschini.