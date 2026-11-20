Come annunciato nei giorni scorsi, è stato riaperto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, a senso unico alternato regolato da semaforo, il ponte di via Romea sud sul fiume Savio, che collega Savio di Ravenna e Savio di Cervia.

La notizia della riapertura era stata anticipata il 10 novembre dai Comuni di Ravenna e Cervia nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi nella tensostruttura del centro sportivo di Savio di Cervia.

Per consentire la riapertura è stato necessario eseguire alcuni lavori, del valore di 59.000 euro. La corsia transitabile, che appartiene al più recente tra i due impalcati che costituiscono il ponte, è delimitata da new jersey. La circolazione, come detto, è a senso unico alternato regolato da semaforo e consentita ai mezzi inferiori alle 20 tonnellate; gli autobus possono circolare. Sarà in vigore il limite di velocità di 30 chilometri orari.