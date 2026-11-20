Bayart, Casa Capra e Domus Milla hanno lanciato una petizione e presentato alle istituzioni le proprie proposte operative per migliorare la situazione nel cosiddetto Quadrilatero della Notte, compreso tra piazza Kennedy, via Rasponi, via Zirardini e via IX Febbraio. Da lunedì 23 novembre la petizione popolare per “la tutela, la sicurezza e il decoro dello storico quartiere del Ghetto ebraico di Ravenna”, il cosiddetto “Quadrilatero della Notte”, potrà essere sottoscritta anche presso le due associazioni di categoria che rappresentano il commercio della provincia di Ravenna: Confcommercio Ravenna, nella sede di Ravenna in via di Roma 102, e Confesercenti provinciale, in piazza Bernini 7.

“La raccolta firme ha già incontrato un’ampia adesione tra cittadini, commercianti e residenti. L’obiettivo ora è arrivare a un numero di sottoscrizioni consistente da presentare all’Amministrazione comunale, perché la voce di chi vive e lavora in quest’area arrivi in modo chiaro e rappresentativo. – dicono Bayart, Casa Capra e Domus Milla – La petizione è già presente in numerosi uffici, negozi e locali pubblici della città, dove è stata distribuita nelle scorse settimane. Per dare all’iniziativa anche un valore istituzionale, i promotori hanno scelto di portarla presso le associazioni di categoria: da lunedì sarà quindi possibile firmarla in Confcommercio e Confesercenti, oltre che in tutti gli esercizi e gli uffici in cui è già disponibile.”

Bayart, Casa Capra e Domus Milla sostengono che il Quadrilatero è uno dei luoghi più vivi del centro storico e per questo “la convivenza tra la vita serale e la vivibilità quotidiana merita regole chiare e attenzione costante”. La petizione chiede interventi concreti e condivisibili: “il potenziamento dell’illuminazione pubblica, un presidio notturno coordinato tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale, l’effettivo funzionamento della videosorveglianza, interventi straordinari di pulizia e sanificazione e una migliore disciplina della sosta nelle vie interessate”.