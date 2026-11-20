In merito ai contenuti dell’interrogazione presentata a Ravenna dal consigliere di Forza Italia Alberto Ancarani sulla gestione della flotta di Start Romagna, l’azienda replica per “rassicurare l’utenza: il quadro delineato nell’interrogazione non trova riscontro nella realtà operativa aziendale e si basa su una ricostruzione che Start Romagna ritiene falsa e fuorviante.”

Start Romagna annuncia che provvederà a mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta “tutti gli elementi e i chiarimenti necessari per fornire risposte puntuali ai diversi quesiti sollevati. Start Romagna si riserva inoltre di valutare ogni opportuna iniziativa legale a tutela della propria immagine e reputazione, ritenendo particolarmente grave e irresponsabile la diffusione di informazioni non verificate che rischiano di generare allarmismo e di minare, senza fondamento, la fiducia dei cittadini in un servizio pubblico essenziale.”