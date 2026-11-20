Tornano a suonare le campane di San Pier Damiano a Ravenna. Domenica 22 novembre sarà festa nella parrocchia della Darsena che ritrova il suono caro alla comunità cristiana, dopo tre anni di restauri al campanile. Sarà festa di comunità, con la messa, un convegno, la presentazione dei lavori e la proiezione delle foto, il taglio del nastro e il pranzo insieme.

“Il campanile è un segno di speranza che va oltre la comunità cristiana – spiega il parroco di San Pier Damiano e San Simone e Giuda, don Luigi Spada -. Ma soprattutto è punto di riferimento”. Soprattutto, in un quartiere come quello della Darsena, dove si concentra l’80 per cento delle case Acer del Comune, quantifica don Spada, e il 40 per cento dei circa 18mila abitanti è segnato da una qualche forma di solitudine. Qui la Caritas parrocchiale sostiene 80 famiglie e il vicino oratorio di San Simone e Giuda accoglie l’80 per cento di ragazzi stranieri.

Tre anni fa la struttura ha iniziato a dare segni di ammaloramento. “Abbiamo visto cedere qualche elemento, uno dei quattro parafulmini – spiega – e questo ci ha messo in allarme. Così abbiamo fatto delle verifiche”. È stata contattata la ditta, trentina, che aveva costruito il campanile e la chiesa, nel 1958, che ha confermato la necessità di lavori. Con un drone è stato accertato lo stato di ammaloramento di tutta la cella campanaria. L’intervento è consistito nella manutenzione delle parti in cemento armato che si stavano disgregando. Il cantiere è durato circa sei mesi e i lavori sono costati 165mila euro: 45mila euro sono arrivati dai finanziamenti dell’8 per mille, per gli altri la parrocchia ha acceso un mutuo quinquennale.

Quello di San Pier Damiano non è l’unico campanile che ha avuto bisogno di un intervento quest’anno. “Abbiamo investito circa 200mila euro dall’8 per mille, più altri 215mila tra prestiti e contributi dell’Opera di Religione per i lavori ai campanili”, spiega Andrea Romagnoli, diacono ed economo diocesano. In particolare l’intervento sulla struttura di San Romualdo, da 120mila euro è stato coperto interamente con fondi Cei mentre quello a Piangipane, da 90mila, ha ottenuto in contributo da 40mila euro.

“Nate nel Medioevo a imitazioni delle torri romane, che avevano una funzione difensiva, nel tempo hanno assunto nuove funzioni – spiega l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni -. I campanili segnano il ritmo della giornata, e convocano alle celebrazioni religiose. E poi rappresentano il suono della festa, o possono segnalare un pericolo. Sono segni nella città, indicano dove sono le parrocchie che sono case in mezzo alle case. E le campane contribuiscono a mantenere viva questa funzione della chiesa”.

Domenica 22 novembre l’inaugurazione

Domenica 22 novembre 2026 si terrà l’inaugurazione del campanile restaurato nella parrocchia di via Capodistria 7. Il programma prenderà il via alle 10 con la Santa Messa. Alle 11, in chiesa, è previsto un incontro con le autorità pubbliche e religiose, durante il quale saranno presentati i lavori di restauro e una rassegna fotografica che ne ripercorrerà le fasi. Alle 12.30 si svolgeranno il tradizionale taglio del nastro e la scopertura della targa in mosaico che evidenzia le opere diocesane finanziate con fondi dell’8 per mille. seguirà, alle 13, il pranzo comunitario.