Migliaia di persone hanno partecipato alla giornata di sciopero e alla manifestazione provinciale che si è conclusa in Piazza del Popolo. Grande adesione nel mondo del lavoro: al 100% in Conserve Italia Massa, Magema Castiglione, Imola Legno Lugo e Gattelli. Raggiunto il 90% in Fruttagel, Camst e Nespak. La CGIL di Ravenna esprime tutta la propria soddisfazione per la riuscita giornata di mobilitazione che il maggiore sindacato italiano ha proclamato.

“Un lungo corteo ha attraversato questa mattina Ravenna in occasione dello sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil. – commentano dalla Camera del Lavoro – La manifestazione provinciale ha portato in piazza migliaia di lavoratrici, lavoratori, pensionati e giovani per chiedere salari e pensioni più alti, maggiori tutele, investimenti nei servizi pubblici, politiche industriali e un cambiamento nelle scelte economiche del governo. Un lungo serpentone è partito alle 9,30 dalla Darsena per raggiungere piazza del Popolo. Dal palco hanno preso la parola lavoratrici, lavoratori, studenti, sindacalisti, rappresentanti della società civile e delle associazioni del territorio, portando testimonianze, rivendicazioni e riflessioni sui temi al centro dello sciopero. Le conclusioni sono state affidate a Isabella Pavolucci, della segreteria regionale della Cgil Emilia Romagna. I nove pullman organizzati dalla Cgil, tutti al completo, hanno portato in città manifestanti da tutta la provincia per lo sciopero che è coinciso con la giornata internazionale di protesta degli studenti.”

Secondo CGIL la grande partecipazione al corteo è stata accompagnata da un’altissima adesione allo sciopero nel mondo del lavoro. Questi i numeri dell’astensione dal lavoro forniti da CGIL in alcune delle principali realtà del territorio: Conserve Italia Massa 100%, Conserve Italia Barbiano 80%, Deco Industrie 80%, Fruttagel 90%, Vandemoortele 60%, Magema Voltana 80%, Magema Castiglione 100%, Lidl 80%, Chef Express 80%, Autogrill 80%, Coop 60%, Gvm Servizi 60%, Camst 90%, Imola Legno Lugo 100%, Gattelli 100%, Heidenberg 65%, Vulcaflex 80% e Nespak 90%. Sono stati almeno 20 gli uffici postali chiusi di Poste Italia in provincia di Ravenna.