La salute è uno dei principali indicatori della qualità di una comunità. Eppure, tra sotto-finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, aumento dei costi, liste d’attesa e difficoltà economiche delle famiglie, l’accesso alle cure e il diritto alla salute sono sempre più messi alla prova.

Esiste un disallineamento tra il modo in cui il bisogno di salute viene rappresentato nel dibattito politico e la percezione che ne hanno quotidianamente i cittadini. E’ da questa distanza che occorre ripartire.

L’invecchiamento della popolazione, la denatalità, le trasformazioni demografiche e i nuovi bisogni sociali sono fattori che aumenteranno la domanda di assistenza.

Servono maggiori risorse economiche e professionali, ma anche una migliore organizzazione e un utilizzo più efficiente di quelle disponibili.

La salute, inoltre, non è una questione esclusivamente sanitaria. L’approccio One Healt ci ricorda che salute umana, animale, vegetale e ambientale sono strettamente interconnesse. E’ una responsabilità che coinvolge le istituzioni a ogni livello e deve trovare posto al centro delle loro decisioni.

Il Servizio Sanitario Nazionale è un patrimonio collettivo da tutelare fondato su universalità, uguaglianza e solidarietà. Non dobbiamo rinunciare a questi valori, ma ripensare il modello organizzativo affinché i servizi rispondano meglio ai bisogni delle persone.

Per la Bassa Romagna questa sfida richiede una programmazione territoriale condivisa. L’Unione dei Comuni, in accordo con l’Ausl Romagna e Distretto socio-sanitario, può svolgere un ruolo importante nel promuovere integrazione, ascolto dei bisogni e partecipazione delle comunità locali.

Occorre rafforzare la rete della medicina territoriale: Case della Comunità, medici di famiglia, pediatri, farmacie dei servizi, servizi sociali e strutture ospedaliere devono operare in modo coordinato, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili e affette da patologie croniche.

Va inoltre consolidata la collaborazione tra sanità pubblica e privato accreditato, nel rispetto della programmazione pubblica, della qualità e dell’interesse generale. Una collaborazione ben governata può contribuire ad ampliare l’offerta e ridurre le attese.

Anche cittadini, associazioni e volontariato devono essere protagonisti di questo percorso, concorrendo all’individuazione dei bisogni e alla valutazione dei servizi.

La domanda che dobbiamo porci è come costruire un sistema sanitario e sociale accessibile, sostenibile e universalistico. Non esistono risposte semplici, ma una convinzione deve guidarci: la salute non è un costo da contenere, bensì un investimento sociale, economico e civile.

Mettere la persona al centro significa trasformare i principi in servizi concreti, vicini ai cittadini e capaci di rispondere ai loro bisogni.

E’ una responsabilità istituzionale e collettiva che riguarda il futuro della nostra comunità.

Per la nostra Associazione Civica Per la Buona Politica, difendere il diritto universale alla salute significa anche impegnarsi per rendere il sistema più efficiente, integrato e vicino alle persone.