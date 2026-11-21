Si restringe da 14 a 7 il numero degli indagati nell’inchiesta della Procura di Ravenna sulle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024.

Nuovi documenti hanno portato il pm Francesco Coco a emettere un secondo avviso di conclusione delle indagini.

Le accuse riguardano, a vario titolo, presunte omissioni nella realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e criticità negli interventi successivi alle prime alluvioni. Per gli altri sette indagati è stata avanzata richiesta di archiviazione. Tra gli atti emergono anche comunicazioni istituzionali che segnalavano ritardi nella realizzazione delle casse di espansione del Senio.

A riportare gli sviluppi i quotidiani locali e Ansa E-R.