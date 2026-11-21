“Nella partita di domani dovremo fare un passo avanti nel servizio, che contro Brescia è stato importante, e nella fase break – sottolinea nell’analisi della vigilia il vice coach Matteo Baroni -: due situazioni che ci erano mancate nelle prime gare. Poi dobbiamo continuare a tenere alto il cambio palla che è stato finora un nostro punto di forza. Sarà importante limitare i loro attaccanti principali, soprattutto Randazzo, che è un terminale offensivo decisivo, e mantenere la continuità di rendimento in gara”. È una Consar che con il successo contro Brescia, ha ritrovato entusiasmo, morale e convinzioni e che vuole insistere nel suo percorso di crescita.

“La settimana di lavoro è stata molto produttiva: stiamo migliorando sul piano del gioco e del sistema – conferma il palleggiatore Antonino Russo, alla quarta stagione a Ravenna – e ci stiamo conoscendo sempre di più. Man mano che passano le giornate anche io mi sento sempre più a mio agio nel giocare con i miei compagni. Quello di domani sarà un bel test per capire a che punto siamo e per avere conferma che abbiamo lasciato definitivamente alle spalle la sconfitta di Reggio Emilia. Macerata merita attenzione, a maggior ragione dopo la sua vittoria contro Lagonegro, ma questo è un campionato di livello ancora più alto, in cui solo Grottazzolina finora ha avuto un percorso netto e in cui in ogni partita è necessario avere una concentrazione ottimale e un approccio adeguato. Dobbiamo focalizzarci sul nostro gioco e sul nostro sistema perché credo che questa sia una gara in cui vincerà chi saprà esprimere meglio il proprio gioco”.

E cresce anche l’entusiasmo di Matteo Baroni, alla sua prima stagione da vice allenatore. “Sto vivendo un’esperienza fantastica, dal primo giorno ho immagazzinato una quantità di informazioni importanti, che sto cercando di mettere a frutto. Mi sento in dovere di ringraziare tutto lo staff e la società che mi stanno insegnando tante cose e i ragazzi, davvero speciali, che si sono messi a disposizione e fanno un lavoro straordinario in palestra. Mi hanno resto tutto più facile”.