Una nuova sede nel centro storico di Faenza per rafforzare i percorsi di autonomia e inclusione delle persone con disabilità. Sabato 28 novembre, alle 11, l’associazione GRD Faenza ODV (Genitori Ragazzi con Disabilità) inaugurerà i nuovi locali di via XX Settembre 3, che ospiteranno sia la sede associativa sia “La Loggetta – Boutique del riuso”, il negozio sociale che rappresenta anche una palestra di lavoro per giovani con disabilità.

Il trasferimento dalla precedente sede di piazza 2 Giugno a uno spazio più ampio e centrale punta a rendere ancora più stretta la relazione tra l’associazione e la città, offrendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare percorsi di autonomia in un contesto quotidiano e aperto al pubblico. L’iniziativa unisce infatti l’attività di accoglienza e inclusione sociale alla promozione dell’economia circolare.

“La Loggetta” è nata nel 2013, in collaborazione con la Facoltà di Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna, come laboratorio sperimentale e punto vendita di prodotti locali ed equo-solidali. Nel 2024 si è evoluta nell’attuale boutique sociale dedicata all’infanzia e alla famiglia, che raccoglie e seleziona abbigliamento, calzature, accessori, giocattoli, libri, passeggini e biciclette per bambini.

Il negozio non è soltanto uno spazio commerciale dedicato al riuso. Al suo interno i giovani con disabilità lavorano come commessi e addetti alle vendite, affiancati da educatori professionali e volontari. Dalla gestione del banco alla cura della merce, dal riassortimento al rapporto diretto con i clienti, le diverse attività diventano occasioni concrete per acquisire e consolidare autonomie cognitive, relazionali e comportamentali.

La nuova sede rafforza inoltre la collaborazione avviata con i gruppi AGESCI di Faenza. La Loggetta si conferma infatti punto di riferimento cittadino per la raccolta, la cura e il riuso delle uniformi scout usate, dalle camicie ai maglioni, dai pantaloni agli accessori. Un progetto che mette insieme solidarietà, essenzialità scout e attenzione all’ambiente. Nella boutique è attivo anche un servizio di realizzazione di bomboniere solidali per cerimonie e occasioni di festa.

«Iniziare questo nuovo capitolo in Via XX Settembre significa aprire la nostra associazione alla città in modo ancora più vivo e condiviso», sottolinea la presidente Paola Cani. «Vogliamo che questo spazio nel centro storico sia un punto d’incontro aperto a tutti, capace di accogliere chiunque desideri condividere un percorso di crescita reciproca. Con La Loggetta continuiamo a offrire ai nostri giovani una reale palestra di vita dove apprendere un lavoro, esprimere il proprio valore e dimostrarsi cittadini attivi».

La GRD è nata nel 2004 dall’unione di alcune famiglie di ragazzi con sindrome di Down e nel 2023 ha assunto la denominazione di Genitori Ragazzi con Disabilità ODV. Oggi riunisce circa 40 famiglie del territorio e promuove percorsi di autonomia, formazione e inclusione socio-lavorativa per i giovani con disabilità, attraverso progetti personalizzati costruiti insieme ai ragazzi e ai genitori e rivolti alla crescita personale, scolastica, abitativa e professionale.

Alla base dell’attività dell’associazione c’è la filosofia pedagogica del “Pensami Adulto”, ispirata al lavoro dei professori Nicola Cuomo e Andrea Canevaro dell’Università di Bologna. Un approccio che valorizza il diritto dei giovani con disabilità a sperimentare le proprie capacità in ambienti naturali e reali, imparare anche dagli errori, affrontare sfide adeguate e far emergere potenzialità spesso inaspettate. La GRD sostiene inoltre l’attuazione del Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato, previsto dal decreto legislativo 62/2024.

L’inaugurazione della nuova sede si inserisce in una rete di progetti che l’associazione porta avanti in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le realtà del Terzo Settore.

Sul fronte dell’inclusione lavorativa, la GRD gestisce insieme alla Cooperativa Sociale CEFF “Francesco Bandini”, con una partecipazione paritetica al 50%, il punto vendita “Le Botteghe” di via Pistocchi a Faenza. Si tratta di un’impresa sociale commerciale a bilancio sostenibile, nella quale lavorano circa 20 ragazzi con disabilità, impegnati nella vendita di prodotti tipici locali e provenienti dalla filiera etica.

Per l’autonomia abitativa è attivo dal 2021 il progetto “Provo a vivere da solo”, realizzato insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23). Il percorso si sviluppa attraverso due Case per l’Autonomia, in via degli Insorti e via Scalo Merci, che accolgono complessivamente nove giovani adulti impegnati in un percorso graduale di preparazione al “Durante e Dopo di Noi”.

L’associazione segue anche le famiglie e i ragazzi in età scolare attraverso il Gruppo Socio-Educativo (GSE), con moduli settimanali e laboratori pratici dedicati all’autonomia nella vita quotidiana. Le attività riguardano, tra gli altri aspetti, la gestione domestica, gli spostamenti con i mezzi pubblici, l’utilizzo consapevole dello smartphone e la vita di gruppo con i coetanei.

Tra le iniziative in corso c’è anche un Laboratorio di Pasticceria realizzato in collaborazione con Timo Be Food. I ragazzi preparano biscotti natalizi che vengono poi messi in vendita presso l’impresa sociale Le Botteghe.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i tirocini supportati in azienda. In convenzione con il Consorzio Fare Comunità, gli educatori della GRD assicurano il tutoraggio specialistico per accompagnare l’inserimento dei giovani nelle aziende e negli esercizi commerciali del territorio faentino.

La nuova sede di via XX Settembre 3 sarà dunque il punto di riferimento per le attività associative e per La Loggetta, con l’obiettivo di rendere ancora più visibili e accessibili alla comunità i percorsi di autonomia e partecipazione dei giovani con disabilità.