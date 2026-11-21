Qualità dell'aria|
Domenica ecologica: tutte le limitazioni alla circolazione per il 22 novembre
Domenica 22 novembre a Ravenna torna la domenica ecologica, con limitazioni alla circolazione dei veicoli per contrastare l’inquinamento atmosferico. I divieti saranno in vigore dalle 8.30 alle 18.30 all’interno del centro abitato e comprenderanno anche i diesel Euro 5.
Per la giornata festiva si applicheranno le stesse limitazioni previste dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo, alle quali si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel Euro 5.
Non potranno quindi circolare:
veicoli a benzina fino a Euro 2 compreso;
veicoli diesel fino a Euro 4 compreso, oltre ai diesel Euro 5;
veicoli a metano-benzina e gpl-benzina fino a Euro 2 compreso;
ciclomotori e motocicli fino a Euro 2 compreso.
Le misure rientrano nelle disposizioni per la regolazione della circolazione veicolare adottate per contenere l’inquinamento atmosferico.