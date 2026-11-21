Un importante passo avanti nel percorso di beatificazione di don Angelo Lolli. Il sacerdote ravennate, fondatore dell’Opera Santa Teresa e della congregazione delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa, è stato dichiarato venerabile dopo che Papa Leone XIV ha promulgato il decreto che ne riconosce le virtù eroiche. La notizia è stata ufficializzata dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha pubblicato i nomi dei nuovi santi, beati e venerabili. Don Lolli fondò nel 1928 l’Opera Santa Teresa, che ancora oggi ne porta avanti il carisma.

Il riconoscimento rappresenta una tappa significativa nella causa di beatificazione, avviata a Ravenna nel 2000 e conclusa nella fase diocesana nel 2008, prima del passaggio a Roma. Per arrivare alla beatificazione sarà ora necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione. Con il decreto, la Chiesa attesta che don Lolli ha vissuto le virtù cristiane in maniera eroica.

“Don Angelo Lolli è un campione della carità – commenta l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni -. Ha saputo attualizzare il Vangelo nella nostra terra, e in tutta la Romagna. Un sacerdote che è riuscito a mettere in piedi tante opere originali, dall’assistenza ai poveri e ai malati alla vita consacrata, coinvolgendo volontarie e volontari”.

“Le sue eccellenti qualità umane – spiega la postulatrice della causa di beatificazione, suor Donatella Tonielli – erano supportate dalla fiducia in Dio. La sua fede era il sostegno a una carità, prettamente sacerdotale, che fu messa a servizio della sofferenza delle persone, nel quotidiano. Sull’esempio di Santa Teresa di Lisieux di cui era particolarmente devoto, si abbandonò all’amore di Dio donandolo agli altri”. Suor Tonielli segue la causa dalla 2002 e dalla figura di don Lolli ha imparato “la fiducia nella Provvidenza – racconta -. La sua vita spirituale si è tradotta in opere grandi. E credo che il suo carisma sia ancora vivo dentro l’Opera Santa Teresa. A noi, ora, il compito di portare avanti le sue opere e di invocarlo perché sia riconosciuto un miracolo per sua intercessione”.

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