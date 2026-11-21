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“Donne di potere. Fra Dante Boccaccio”, una conferenza pubblica Unibosi con Sebastiana Nobili
21 novembre 2026 | 14:38
Per la rassegna di incontri “I pomeriggi del gufo” dell’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti, martedì 24 novembre alle ore 15.30 presso il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, è in programma la conferenza pubblica sul tema “Donne di potere. Fra Dante Boccaccio”.
Relatrice è Sebastiana Nobili professoressa ordinaria di Letteratura italiana all’Università di Bologna – sede di Ravenna.