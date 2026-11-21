Dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle nuove forme di housing sociale, passando per le esperienze di senior cohousing e i percorsi di rigenerazione urbana. Saranno diverse le esperienze del territorio ravennate al centro della giornata di confronto che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato per giovedì 26 novembre a Ravenna, nell’ambito del percorso di revisione delle politiche regionali per l’abitare.

L’iniziativa coinvolgerà stakeholder, amministratori locali, professionisti ed enti del territorio, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e contributi utili alla definizione di nuove politiche e strumenti capaci di rispondere ai bisogni delle comunità locali.

La giornata si articolerà in due momenti. La mattina, dalle 9.30 alle 13.30, nella sala Nullo Baldini, in via Guaccimanni 10, sarà dedicata al confronto con i portatori di interessi, gli enti locali e i professionisti della provincia di Ravenna.

Dopo i saluti istituzionali di Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, Andrea Sangiorgi, presidente del Tavolo provinciale Politiche abitative, Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative, lavoro e politiche giovanili, e Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna, saranno presentate alcune esperienze già attive sul territorio.

In particolare, interverranno Casaviva, l’agenzia per la casa della Romagna faentina, Zerocerchio, con l’esperienza di housing sociale in Bassa Romagna, Il Sol.co, che porterà il progetto di housing first in Bassa Romagna, e il Comune di Ravenna, con il senior cohousing nel Distretto di Ravenna.

Per la Regione Emilia-Romagna sarà presente Giulia Angelelli, responsabile del settore Politiche per l’abitare. Al suo intervento seguiranno il dibattito e la raccolta dei contributi dei partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, la sala del Consiglio provinciale, in piazza Caduti per la Libertà 2, ospiterà il “Laboratorio voci di comunità”, dedicato all’incontro con gli enti del territorio.

Al centro del lavoro ci saranno le trasformazioni urbane e fisiche realizzate negli ultimi anni, che hanno prodotto miglioramenti negli spazi pubblici e negli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp). Accanto agli interventi strutturali, rimangono tuttavia aperte questioni legate alla qualità della vita degli abitanti, alle loro condizioni socio-economiche, alle relazioni di comunità e alla capacità dei servizi di intercettare bisogni complessi e in continua evoluzione.

Il contesto ravennate è considerato significativo per sperimentare una modalità di indagine sulle diverse dimensioni della vita negli spazi Erp, fornendo elementi utili alla fase di ascolto che accompagna la preparazione della nuova normativa regionale. Il confronto servirà a condividere i bisogni emergenti, le loro trasformazioni nel breve e nel lungo periodo, oltre alle pratiche e alle criticità che caratterizzano l’abitare.

Queste conoscenze saranno importanti per individuare il mix di interventi in grado di favorire un miglioramento delle condizioni sociali e abitative degli abitanti.

Il laboratorio partirà dalle esperienze dirette di chi gestisce e opera negli alloggi Erp e di chi li abita, con l’obiettivo di contribuire a orientare gli indirizzi delle future politiche regionali. Il confronto coinvolgerà operatori ed enti sulle prospettive e sulle aspirazioni di cambiamento, ma anche sulle necessità più specifiche e contingenti.

Saranno inoltre presi in esame gli effetti dei percorsi di rigenerazione urbana già realizzati, valutandone le ricadute strutturali, sociali e sulle relazioni di comunità, le opportunità generate e la possibilità di attivare percorsi di empowerment per le persone che vivono situazioni di fragilità, vulnerabilità o disagio sociale.