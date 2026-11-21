In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, il 21 novembre ha preso il via al Parco Bucci la messa a dimora del primo gruppo di un piano che prevede complessivamente 120 nuovi esemplari. L’intervento del Servizio Giardini comunale non si limita a compensare gli abbattimenti resisi necessari nel periodo precedente, 16 alberature eliminate perché compromesse per malattie che ne minavano la loro stabilità ma punta a incrementare il patrimonio arboreo del principale polmone verde cittadino, migliorandone la biodiversità attraverso l’inserimento di specie diverse.

Nel dettaglio, il piano di riqualificazione vegetale al Parco Bucci prevede infatti la piantumazione di 22 esemplari di bagolaro (Celtis australis), 19 di roverella (Quercus pubescens, suddivisi tra 15 e 4 esemplari nei diversi lotti di intervento), 13 di frassino meridionale (Fraxinus angustifolia, in due gruppi da 5 e 8 alberi), 8 di zelkova del Caucaso (Zelkova carpinifolia), 8 di leccio (Quercus ilex) e 8 di nocciolo turco (Corylus colurna). A questi si aggiungono 7 alberi di parrotia (Parrotia persica), 7 di spino di Giuda (Gleditsia triacanthos nella varietà ‘Sunburst’), 6 di canfora (Cinnamomum camphora), 6 di gelso bianco (Morus alba ‘Acerifolia’), 6 di olmo (Ulmus ‘San Zanobi’), 5 di platano comune (Platanus acerifolia) e 5 di ciliegio ornamentale giapponese (Prunus serrulata ‘Kanzan’). Parallelamente al Parco Bucci, le operazioni di messa a dimora coinvolgeranno anche i giardini della scuola primaria Gulli e della scuola dell’infanzia Il Panda, con l’obiettivo di affiancare alla riqualificazione del verde un percorso didattico rivolto agli alunni sui temi della tutela ambientale.

Parallelamente al Parco Bucci, le operazioni coinvolgono anche i giardini della scuola primaria e dell’infanzia Gulli e della scuola dell’infanzia Il Panda, affiancando alla riqualificazione del verde un percorso didattico sulla tutela ambientale. Proprio i bambini della scuola dell’infanzia Gulli hanno battezzato il nuovo esemplare piantato nel loro giardino chiamandolo “Frassíno”, spostando l’accento per indicarne le piccole dimensioni. Raccontando la mattinata trascorsa con gli operatori del Servizio Giardini, i piccoli alunni hanno descritto la funzione del nuovo albero, spiegando come le foglie porteranno ombra e fresco nei giorni caldi e immaginando di potersi sedere sui rami per osservare da vicino il sole, le nuvole e i gatti.