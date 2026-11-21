Conoscere i bandi disponibili, individuare le opportunità di finanziamento e programmare gli investimenti attraverso gli strumenti di sostegno alle attività economiche. Sono questi i temi al centro dell’incontro dedicato alla finanza agevolata promosso da Confcommercio provincia di Ravenna e Fider, in programma martedì 24 novembre, dalle 15, nella Sala Bini di Confcommercio Ravenna, in via Oriani 14.

L’appuntamento è rivolto alle imprese interessate ad approfondire le principali misure di agevolazione, le opportunità offerte dai sistemi di garanzia e i contributi disponibili a livello locale, regionale e nazionale. Particolare attenzione sarà riservata alla pianificazione degli investimenti e alle nuove risorse destinate ai settori del commercio e dell’artigianato.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna. Seguirà l’intervento di Giuliano Lenta, responsabile Area Commerciale Fider, che illustrerà gli strumenti di supporto alle imprese attraverso la garanzia Fider. Il suo approfondimento riguarderà il quadro normativo, le principali linee di intervento e i contributi collegati alla garanzia.

Mojca Papaleo, responsabile Area Finanza Agevolata Fider, si concentrerà invece sulle modalità per intercettare le opportunità agevolative, approfondendo il ruolo della pianificazione e della programmazione degli investimenti e le possibilità offerte dal Fondo Multiscopo.

Sarà poi Daniele Fabbri, coordinatore Finanza Agevolata Fider, a presentare una panoramica dei bandi attualmente aperti e di quelli di prossima pubblicazione, con una ricognizione delle opportunità a disposizione delle imprese sui diversi livelli territoriale, regionale e nazionale.

Un focus specifico sarà dedicato all’Hub Urbano “Ravenna Centro”. Fabio Sbaraglia, assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna, presenterà le nuove opportunità di contributo a fondo perduto destinate a sostenere l’apertura e il rinnovo dei locali commerciali e artigianali nel centro storico. Si tratta di risorse rivolte alle attività economiche cittadine per favorire gli investimenti e la valorizzazione del tessuto commerciale e artigianale.

Le conclusioni saranno affidate a Edoardo Bigoni, direttore Fider. Al termine degli interventi è previsto un question time, durante il quale i partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori e chiedere chiarimenti sugli strumenti illustrati e sulle possibilità di accesso alle agevolazioni.

L’incontro vuole offrire alle imprese un’occasione di conoscenza e confronto sulle risorse disponibili e sulle modalità per accedervi, con l’obiettivo di sostenere competitività, innovazione e sviluppo del tessuto economico locale.