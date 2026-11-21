La sentenza del TAR Emilia-Romagna sull’impianto di recupero di rifiuti inerti di Montaletto riporta all’attenzione una vicenda che coinvolge direttamente l’Amministrazione comunale e le scelte compiute nel corso degli anni.

Non intendiamo contestare la decisione dei giudici né mettere in discussione il diritto delle imprese a operare nel rispetto delle autorizzazioni. Riteniamo però necessario ricostruire le responsabilità amministrative e, soprattutto, verificare la coerenza tra gli impegni assunti dall’attuale sindaco durante la campagna elettorale e la linea politica e amministrativa seguita negli anni, anche nel periodo in cui ricopriva l’incarico di assessore ai Lavori pubblici.

Dalla sentenza n. 1808/2026, pubblicata il 19 novembre, emerge un elemento sul quale l’Amministrazione comunale è chiamata a fornire spiegazioni: il Comune di Cervia, nel giudizio davanti al TAR, ha espressamente contestato le richieste dei residenti, chiedendo il rigetto del loro ricorso.

Una posizione processuale assunta insieme alla Regione Emilia-Romagna e alla società Valore Ambiente, che merita di essere chiarita anche alla luce degli impegni pubblicamente assunti a tutela del territorio e delle rassicurazioni fornite ai cittadini.

Il Comune ha inoltre sollevato, insieme alla società proponente, un’eccezione di inammissibilità del ricorso che il Tribunale ha ritenuto infondata.

È quindi necessario conoscere le ragioni di queste scelte, quando siano state assunte e quali indirizzi siano stati impartiti dall’Amministrazione nel corso del contenzioso.

La stessa sentenza richiama il piano particolareggiato approvato dal Consiglio comunale nel 2005 e il successivo procedimento ambientale del 2023, conclusosi con l’esclusione dell’impianto dalla procedura completa di valutazione di impatto ambientale.

Nel frattempo, i residenti hanno continuato a mobilitarsi, presentare osservazioni, sostenere spese legali e segnalare criticità.

Particolarmente significativa è la dichiarazione della coordinatrice del Comitato Salviamo le Saline – No discariche, riportata dalla stampa, secondo cui durante gli incontri con l’Amministrazione sarebbero state fornite rassicurazioni sul mancato avvio dell’impianto e sulla sua ricollocazione.

Oggi il primo impianto è operativo, mentre il secondo progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

A luglio il Comune ha annunciato uno studio sulle destinazioni urbanistiche delle aree artigianali e sulla possibile revisione del PUG. Un’iniziativa che, tuttavia, non equivale all’adozione di misure capaci di modificare le autorizzazioni già rilasciate.