Una donna capace di affermare la propria indipendenza in un’epoca in cui studiare, scrivere e costruirsi un percorso autonomo non era affatto scontato. È anche attraverso questa prospettiva che si può rileggere oggi la figura di Grazia Deledda, a cento anni dal Nobel per la Letteratura. La sua storia e la sua opera saranno al centro di due appuntamenti in programma tra Cervia e Ravenna nel fine settimana: il primo è un’anteprima della seconda edizione del festival letterario Salmastro, mentre il secondo si terrà a Ravenna nell’ambito del festival L’Eredità delle Donne 2026. Le iniziative sono promosse dall’associazione «Grazia Deledda. Una Nobel a Cervia».

L’appuntamento in programma oggi, sabato 21 novembre, alle 21, al Cinema Sarti di Cervia, è un incontro dedicato alla modernità di Grazia Deledda. A parlarne sarà il professor Dino Manca, filologo e critico letterario, tra i maggiori studiosi dell’opera della scrittrice sarda e curatore delle prime edizioni critiche di numerosi suoi testi. Il professore dialogherà con Elena Gagliardi, vicepresidente dell’Associazione «Grazia Deledda. Una Nobel a Cervia», per approfondire ciò che, a distanza di un secolo dal Nobel, rende ancora attuale la scrittrice.

La riflessione partirà dalla sua biografia, segnata dalla capacità di affermarsi in un ambiente culturale prevalentemente maschile, superando i pregiudizi incontrati prima nel contesto d’origine e poi a Roma, dove si trasferì dopo il matrimonio. “Deledda seppe costruire una propria autonomia, mantenere relazioni con artisti, scrittori e intellettuali del suo tempo e conquistare uno spazio nella letteratura italiana. Una modernità che emerge anche nelle sue opere, attraverso temi ancora attuali e figure femminili forti, determinate, capaci di confrontarsi con le convenzioni sociali” spiega Elena Gagliardi.

“Deledda è stata attuale proprio come donna”, prosegue Gagliardi, che sottolinea come la scrittrice sia riuscita a scegliere il proprio percorso nonostante i condizionamenti dell’epoca. Una determinazione che, secondo la vicepresidente dell’associazione, permette di riconoscere nella sua esperienza una forma di «femminismo ante litteram».

Alla conferenza seguirà la proiezione del film Quasi Grazia, tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Fois e dedicato a tre momenti della vita della scrittrice. La giovane Grazia è interpretata da Irene Maiorino, Laura Morante veste i panni della Deledda nel momento del viaggio a Stoccolma per ricevere il Nobel, mentre Ivana Monti interpreta gli ultimi momenti della sua vita. Quest’ultima sarà presente in sala insieme al regista Peter Marcias, per incontrare il pubblico e raccontare la realizzazione del film.

“La scelta di Ivana Monti si lega anche a un progetto seguito dall’associazione a Cervia, Rosa Terapia, che coinvolge donne impegnate nella realizzazione di coperte di lana destinate a chi affronta un percorso oncologico per un tumore al seno. Un collegamento che nasce dalla volontà di ricordare anche la malattia che colpì Deledda e di richiamare l’attenzione sui progressi della ricerca” raccontano dall’Associazione.

Il secondo appuntamento sarà domenica 22 novembre, alle 15.30, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito del festival L’Eredità delle Donne 2026. Si intitola Amate Genitrici e proporrà un ritratto di Grazia Deledda attraverso le parole di Elena Gagliardi e le letture dell’attrice Lelia Serra, tratte soprattutto dalle lettere della scrittrice.

Anche in questo caso il filo conduttore sarà la determinazione di una donna che non ebbe paura di scegliere il proprio destino. Le lettere, in particolare, restituiscono la personalità di Deledda fin dalla giovinezza e raccontano la volontà di affermarsi attraverso la scrittura, senza piegarsi alle aspettative sociali riservate alle donne del suo tempo.

Il tema si intreccia con quello scelto quest’anno dal festival, Paura non avremo: «Anche Deledda è stata una donna che non ha avuto paura di scegliere il proprio destino e di affermare se stessa», conclude Gagliardi.

I due appuntamenti si inseriscono in un anno particolarmente intenso per l’associazione «Grazia Deledda. Una Nobel a Cervia», che ha lavorato per riportare l’attenzione sulla scrittrice non soltanto sul territorio, ma anche in contesti nazionali e internazionali. Un percorso che ha portato Marisa Ostolani ed Elena Gagliardi al Salone del Libro di Torino, a un convegno internazionale all’Università di Cambridge e a diversi appuntamenti in Sardegna, tra cui il festival letterario Ethnos a Martis e il recente convegno di Nuoro organizzato dalla Regione Sardegna e dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico.

“Il merito di questa rinnovata attenzione va soprattutto alla figura di Grazia Deledda, che oggi sta vivendo una nuova stagione di riscoperta”, osserva Marisa Ostolani. L’associazione riconosce di aver contribuito a questa rinnovata attenzione moltiplicando le occasioni di incontro e approfondimento, ma il riscontro ottenuto in questi mesi ha superato le aspettative. “Gli anniversari servono a mettere in moto cose”, aggiunge la presidente, sottolineando come il centenario abbia permesso di rafforzare anche i rapporti con la Sardegna e, in particolare, con Nuoro.

Un legame destinato a proseguire anche dopo le celebrazioni. Tra i progetti allo studio c’è infatti una residenza fotografica che coinvolgerà Cervia e Nuoro, con uno scambio di residenze artistiche e una mostra dedicata ai luoghi legati alla vita di Grazia Deledda nelle due città. “Un’iniziativa che punta a dare continuità alla collaborazione e ad aprire nuove occasioni di confronto culturale, anche in una dimensione internazionale” spiega Ostolani.

Il programma del centenario si concluderà il 9 dicembre a Cervia, al Teatro Comunale di Cervia, con un appuntamento dal taglio particolare: un vero e proprio processo a Grazia Deledda per discutere se abbia meritato il Nobel per la Letteratura. Ci saranno un’accusa, una difesa e una giuria popolare composta dal pubblico, chiamato a esprimere il proprio verdetto. L’iniziativa riprenderà anche le critiche che accompagnarono all’epoca il riconoscimento assegnato alla scrittrice, trasformandole in un’occasione per tornare a discutere del valore della sua opera e della sua posizione nella storia della letteratura italiana.