Si è svolta questa mattina, sabato 21 novembre, nella chiesa di Santa Maria del Torrione, in via Umberto Majoli a Ravenna, la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Alla messa, officiata dall’arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni, hanno partecipato le principali autorità civili e militari della provincia, insieme ai rappresentanti dell’Arma in servizio e in congedo.

Tra i presenti il prefetto Raffaele Ricciardi, rappresentanti dell’Autorità giudiziaria di Ravenna, numerosi militari, appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri forestali. Hanno preso parte alla cerimonia anche i familiari dei militari caduti e gli orfani assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma.

Durante l’omelia, monsignor Ghizzoni ha richiamato il significato della fedeltà, sottolineando come non sia sufficiente proclamarla, ma occorra dimostrarla quotidianamente attraverso le proprie scelte, l’impegno e il servizio agli altri. Un principio che trova espressione nella figura della Vergine Fedele, patrona dei Carabinieri, e che si traduce nell’attività svolta ogni giorno dai militari a tutela della sicurezza e della collettività.