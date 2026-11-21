Il dialetto per contrastare la solitudine: a Ravenna due incontri nelle strutture per anziani
La Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori torna nelle strutture per anziani di Ravenna con due appuntamenti dedicati alla tradizione romagnola, tra poesie, zirudele, modi di dire e racconti in dialetto. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre i volontari dell’associazione saranno protagonisti di due “Trebbi benefici”, organizzati nell’ambito del progetto 2026 contro la solitudine involontaria, con l’obiettivo di offrire agli ospiti occasioni di incontro e di condivisione attraverso i ricordi e la lingua della tradizione.
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre, alle 15.30, al Centro diurno Baronio-Pallavicini, in via Grado 45, mentre giovedì 26 novembre, alle 9.30, i volontari saranno al CRA – Centro Residenziale Anziani di Santa Teresa, in via don Angelo Lolli 18.
Gli incontri, organizzati in collaborazione con le direzioni e gli animatori delle due strutture, proporranno letture e interpretazioni di testi dei più conosciuti autori romagnoli, affiancati da composizioni originali dei componenti della Compagnia del Buon Umore. Il repertorio comprenderà poesie, zirudele e brevi racconti legati alla cultura popolare e alla vita quotidiana di un tempo.
Per permettere anche agli ospiti che non sono originari della Romagna di seguire le letture, i testi saranno proposti sia in dialetto sia in italiano. L’intenzione è utilizzare il racconto e la recitazione come occasioni per stimolare la memoria, favorire il dialogo e coinvolgere gli anziani attraverso esperienze e ricordi condivisi.
I due appuntamenti proseguono il percorso avviato durante l’anno dalla Compagnia del Buon Umore nelle strutture assistenziali cittadine, con iniziative rivolte alle persone anziane e al contrasto dell’isolamento sociale.
A partecipare saranno i volontari, attori e dicitori Iliana Fabbri, Valeria Antonelli, Dario Bartoletti, Vladimiro Casadio, Marta e Ottavio Ferrotti, Riccardo Ravaglia e Giorgio Ravaioli.
La Compagnia del Buon Umore, fondata a Porto Fuori nel 1952 dal parroco e scrittore don Francesco Fuschini, è oggi un’associazione di promozione sociale iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 2022. Attraverso il teatro amatoriale e le iniziative culturali, porta avanti un’attività di valorizzazione del dialetto romagnolo e delle tradizioni locali, affiancata da progetti sociali rivolti alla comunità.
Gli incontri sono realizzati con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.compagniabuonumore.it oppure contattare l’associazione al numero 348 5100113, anche tramite WhatsApp.