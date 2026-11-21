La Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori torna nelle strutture per anziani di Ravenna con due appuntamenti dedicati alla tradizione romagnola, tra poesie, zirudele, modi di dire e racconti in dialetto. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre i volontari dell’associazione saranno protagonisti di due “Trebbi benefici”, organizzati nell’ambito del progetto 2026 contro la solitudine involontaria, con l’obiettivo di offrire agli ospiti occasioni di incontro e di condivisione attraverso i ricordi e la lingua della tradizione.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre, alle 15.30, al Centro diurno Baronio-Pallavicini, in via Grado 45, mentre giovedì 26 novembre, alle 9.30, i volontari saranno al CRA – Centro Residenziale Anziani di Santa Teresa, in via don Angelo Lolli 18.

Gli incontri, organizzati in collaborazione con le direzioni e gli animatori delle due strutture, proporranno letture e interpretazioni di testi dei più conosciuti autori romagnoli, affiancati da composizioni originali dei componenti della Compagnia del Buon Umore. Il repertorio comprenderà poesie, zirudele e brevi racconti legati alla cultura popolare e alla vita quotidiana di un tempo.

Per permettere anche agli ospiti che non sono originari della Romagna di seguire le letture, i testi saranno proposti sia in dialetto sia in italiano. L’intenzione è utilizzare il racconto e la recitazione come occasioni per stimolare la memoria, favorire il dialogo e coinvolgere gli anziani attraverso esperienze e ricordi condivisi.

I due appuntamenti proseguono il percorso avviato durante l’anno dalla Compagnia del Buon Umore nelle strutture assistenziali cittadine, con iniziative rivolte alle persone anziane e al contrasto dell’isolamento sociale.

A partecipare saranno i volontari, attori e dicitori Iliana Fabbri, Valeria Antonelli, Dario Bartoletti, Vladimiro Casadio, Marta e Ottavio Ferrotti, Riccardo Ravaglia e Giorgio Ravaioli.

La Compagnia del Buon Umore, fondata a Porto Fuori nel 1952 dal parroco e scrittore don Francesco Fuschini, è oggi un’associazione di promozione sociale iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 2022. Attraverso il teatro amatoriale e le iniziative culturali, porta avanti un’attività di valorizzazione del dialetto romagnolo e delle tradizioni locali, affiancata da progetti sociali rivolti alla comunità.

Gli incontri sono realizzati con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.