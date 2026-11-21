Quanto conosciamo davvero le due colonne veneziane che da secoli dominano piazza del Popolo a Ravenna? E soprattutto, in quali condizioni si trovano oggi? A riportare l’attenzione su uno dei monumenti più riconoscibili del centro storico è il libro Serenissima Ravenna – Le colonne veneziane di Piazza del Popolo, pubblicato lo scorso febbraio, che attraverso documenti storici e un ampio repertorio fotografico ne ricostruisce le vicende, evidenziando anche i problemi di conservazione e la necessità di un restauro. Da questa pubblicazione nasce l’iniziativa promossa dal Lions Club Ravenna Host per lunedì 23 novembre, con due incontri aperti alla cittadinanza e il coinvolgimento degli studenti del Liceo artistico Nervi-Severini.

Le colonne, con i basamenti rinascimentali realizzati da Pietro Lombardo, rappresentano una delle testimonianze della presenza veneziana a Ravenna e conservano un patrimonio di simboli e decorazioni il cui significato è oggi poco conosciuto. A studiarle sono stati Cetty Muscolino, Cesare Albertano, Stefania Gambirasio ed Enzo Pezzi, autori del volume che ne approfondisce gli aspetti storici, artistici e architettonici.

Un ruolo particolare è affidato alle fotografie di Pezzi, realizzate nel corso degli ultimi decenni. Le immagini documentano i dettagli delle superfici, dei materiali e degli apparati decorativi, ma soprattutto permettono di osservare il progressivo deterioramento del monumento. Una sorta di diario delle sue condizioni, utile anche per comprendere l’entità dei problemi conservativi e la necessità di intervenire.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 23 novembre, alle 11, direttamente in piazza del Popolo, dove gli autori incontreranno gli studenti del Liceo artistico Nervi-Severini per una lezione all’aperto dedicata alla storia, alle simbologie e ai significati delle colonne. L’iniziativa, aperta anche ai cittadini, vedrà la partecipazione della storica dell’arte Cetty Muscolino, già direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, dello storico Cesare Albertano, dell’architetta Stefania Gambirasio e del fotografo Enzo Pezzi.

Saranno presenti il dirigente scolastico del Nervi-Severini Gianluca Dradi e il sindaco Alessandro Barattoni. L’incontro sarà un’occasione di confronto tra gli autori e gli studenti, chiamati ad approfondire la storia del monumento osservandolo direttamente nel contesto urbano in cui si trova.

La riflessione proseguirà alle 19 nella Sala Ragazzini, in largo Firenze, con l’incontro-dibattito “Custodire la Bellezza”, dedicato alla conservazione, al restauro e alla manutenzione del patrimonio artistico. A partire dalla presentazione del libro e dalla proiezione delle fotografie che contiene, si discuterà delle condizioni delle colonne e, più in generale, dell’importanza di tutelare le testimonianze storiche presenti negli spazi pubblici.

Accanto agli autori interverranno Patrizia Poggi, che ha curato l’introduzione al volume, il dirigente scolastico Gianluca Dradi e l’assessore comunale Massimo Cameliani.

La giornata avrà anche una finalità di sostegno alla scuola. Il Lions Club Ravenna Host raccoglierà infatti fondi a favore del Liceo artistico Nervi-Severini attraverso la vendita delle copie di Serenissima Ravenna, disponibili sia durante l’appuntamento mattutino in piazza del Popolo sia nell’incontro serale alla Sala Ragazzini.