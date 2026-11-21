Ha raggiunto la caserma dei Carabinieri di Alfonsine quando era già buio, ha cosparso di liquido infiammabile un tratto di strada davanti all’edificio e gli ha dato fuoco, per poi allontanarsi. È quanto accaduto intorno alle 19.30 di ieri, venerdì 20 novembre, in via Borse, dove un uomo con il volto parzialmente nascosto ha agito nel giro di pochi secondi, facendo divampare le fiamme sull’asfalto. Un episodio dalle motivazioni ancora sconosciute, sul quale sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare l’autore del gesto.