Liquido infiammabile dato alle fiamme davanti alla caserma dei Carabinieri di Alfonsine: indagini in corso
Ha raggiunto la caserma dei Carabinieri di Alfonsine quando era già buio, ha cosparso di liquido infiammabile un tratto di strada davanti all’edificio e gli ha dato fuoco, per poi allontanarsi. È quanto accaduto intorno alle 19.30 di ieri, venerdì 20 novembre, in via Borse, dove un uomo con il volto parzialmente nascosto ha agito nel giro di pochi secondi, facendo divampare le fiamme sull’asfalto. Un episodio dalle motivazioni ancora sconosciute, sul quale sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare l’autore del gesto.
Il fuoco è rimasto circoscritto alla sede stradale e si è esaurito rapidamente, praticamente senza bisogno di interventi per lo spegnimento. Sul posto sono comunque arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche necessarie per escludere ulteriori pericoli. Non si registrano feriti.
Gli accertamenti dei Carabinieri si concentrano ora sulla ricostruzione dell’accaduto e sull’identificazione dell’uomo, che si è allontanato subito dopo aver dato fuoco al liquido. A questo scopo saranno utilizzate anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili per risalire al responsabile e chiarire le circostanze dell’episodio.