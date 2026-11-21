Lavori stradali|
Lugo, al via la riasfaltatura di via Acquacalda: traffico deviato fino al 27 novembre
Temperature troppo basse per procedere di notte e un cantiere che dovrà quindi lavorare durante il giorno, con la chiusura al traffico di un’intera strada. A Lugo da lunedì 23 novembre partirà il rifacimento del manto stradale di via Acquacalda, ultimo intervento dell’appalto Sogesid per la riasfaltatura del circondario lughese nell’ambito della ricostruzione post alluvione.
I lavori avranno una durata prevista di cinque giorni lavorativi, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse. Il cantiere sarà operativo dalle 4 alle 17: le basse temperature, infatti, non consentono di effettuare le asfaltature in orario notturno, perché non garantirebbero una corretta stesa del bitume.
L’intervento interesserà tutta via Acquacalda, dalla rotonda di piazza Garibaldi a quella di viale Masi. Entrambe le rotatorie resteranno sempre percorribili, mentre la strada sarà chiusa al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori.
Per limitare i disagi alla circolazione, saranno programmate, quando possibile, aperture del tratto di via Acquacalda compreso tra le rotonde di viale Masi e via Di Giù, in particolare negli orari di punta.
Per chi dovrà raggiungere il centro di Lugo nella settimana dal 23 al 27 novembre, l’amministrazione consiglia di utilizzare percorsi alternativi e di partire con un po’ di anticipo.
Nel dettaglio, chi arriverà da sud, dalle zone di Stuoie e Felisio, potrà percorrere il circondario ovest oppure via Garibaldi. Per chi proviene da est, da Bagnacavallo e Cotignola, l’itinerario consigliato è invece quello lungo via Piratello, con ingresso in centro attraverso via Mentana o via Brignani.