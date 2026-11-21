Temperature troppo basse per procedere di notte e un cantiere che dovrà quindi lavorare durante il giorno, con la chiusura al traffico di un’intera strada. A Lugo da lunedì 23 novembre partirà il rifacimento del manto stradale di via Acquacalda , ultimo intervento dell’appalto Sogesid per la riasfaltatura del circondario lughese nell’ambito della ricostruzione post alluvione.

I lavori avranno una durata prevista di cinque giorni lavorativi, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse. Il cantiere sarà operativo dalle 4 alle 17: le basse temperature, infatti, non consentono di effettuare le asfaltature in orario notturno, perché non garantirebbero una corretta stesa del bitume.