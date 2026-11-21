La prevenzione, la diagnosi precoce e le nuove frontiere della ricerca sul melanoma sono state al centro dell’incontro promosso sabato 21 novembre dalla Fondazione Insigniti OMRI al Campus universitario di Ravenna. Protagonista dell’iniziativa il professor Paolo Antonio Ascierto, direttore del Dipartimento Melanoma dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, che ha tenuto una lectio magistralis sulle più recenti innovazioni terapeutiche, con particolare attenzione all’immunoterapia.

All’appuntamento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, specialisti del settore sanitario e studenti di Medicina dell’Università di Bologna. Tra gli intervenuti anche l’assessore regionale alla Salute Massimo Fabi, il prefetto Raffaele Ricciardi e l’assessora comunale Roberta Mazzoni.