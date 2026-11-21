Mercoledì 2 dicembre, a partire dalle 20, il locale La Tavola del Lupo a Faenza ospiterà una serata di beneficenza a favore di A.M.A. (Associazione Animalista). L’iniziativa prevede una pizzata solidale e una pesca di beneficenza con premi e sorprese. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione e gli interventi a favore degli animali in difficoltà.