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Pizzata solidale e pesca di beneficenza a sostegno dell’associazione animalista A.M.A.
21 novembre 2026 | 15:55
foto d'archivio
Mercoledì 2 dicembre, a partire dalle 20, il locale La Tavola del Lupo a Faenza ospiterà una serata di beneficenza a favore di A.M.A. (Associazione Animalista). L’iniziativa prevede una pizzata solidale e una pesca di beneficenza con premi e sorprese. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione e gli interventi a favore degli animali in difficoltà.