Il Teatro Alighieri di Ravenna ha ospitato oggi, sabato 21 novembre, la 55ª edizione del Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore, storico riconoscimento nato nel 1972 da un’idea di Walter Della Monica e promosso da Confindustria Romagna. La manifestazione celebra il giornalismo di qualità, premiando autori e protagonisti dell’informazione che si sono distinti per il loro contributo nel raccontare e interpretare la realtà.

A fare da filo conduttore all’edizione 2026 è il rapporto tra comunicazione e cambiamento, con particolare attenzione alla necessità di adattare linguaggi e strumenti senza sacrificare l’approfondimento, l’autorevolezza e la qualità dei contenuti.

Tra i premiati di quest’anno figurano Federico Rampini, Giancarlo Loquenzi e Alberto Orioli, mentre il riconoscimento per la categoria Radio/TV è stato assegnato alla memoria della giornalista sportiva Elena Pero. Il premio ad honorem va a Ferruccio Resta e quello per il Turismo a Cristina Mazzavillani Muti. La cerimonia, in programma alle 17, è stata condotta da Bruno Vespa, presidente della giuria nazionale, e presentata dalla giornalista ravennate Ilaria Iacoviello.

Il Guidarello Giovani 2026 è stato assegnato alla classe 4ª Agraria dell’ITAS Perdisa-Morigia di Ravenna.

L’intervento del presidente di Confindustria Romagna

Il valore della comunicazione, la necessità di adattarsi ai cambiamenti e l’importanza di mantenere intatta la propria identità professionale. Sono stati questi i temi al centro dell’intervento del presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi, in occasione della 55ª edizione del Premio Guidarello, ospitata al Teatro Alighieri di Ravenna.

Riciputi si è soffermato sulle sfide poste da una comunicazione sempre più veloce e frammentata, sottolineando la necessità di trovare nuovi linguaggi senza rinunciare alla profondità dei contenuti. «Si può cambiare pelle senza cambiare anima», ha affermato, ricordando l’esempio di Corrado Augias, premiato dal Guidarello nel 2002.

Un principio che accomuna giornalismo e impresa, chiamati a innovarsi senza perdere di vista i propri valori. Il presidente ha inoltre richiamato la vicenda dell’Ilva di Taranto e le recenti proposte di rilancio industriale, citando l’impegno dell’imprenditore Giovanni Arvedi.