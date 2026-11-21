Cultura, viaggi e solidarietà al centro del doppio appuntamento che si è svolto venerdì 20 novembre a Ravenna. Alla biblioteca del Centro Sociale Bosco Baronio, nell’ambito della rassegna “I venerdì della Capit”, la scrittrice Alessandra Maltoni ha presentato il libro “Sogni e colori”, affiancata dal fotografo naturalista Silvano Foschini, autore di un reportage dedicato al fiume Orinoco, in Venezuela. L’incontro, moderato da Renzo Maltoni, ha avuto come filo conduttore il tema della fratellanza.

In serata, Maltoni ha partecipato al Concerto Lirico di Solidarietà promosso dal Lions Club Ravenna Dante Alighieri alla Casa della Solidarietà, con la partecipazione del nipote, il tenore Cristian Caselli. L’iniziativa musicale era finalizzata alla raccolta fondi per i progetti dell’Associazione Alzheimer ODV di Ravenna.