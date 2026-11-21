Il parcheggio della Casa della Comunità CMP di Ravenna, in via Fiume Abbandonato 134, è stato intitolato ad Alois Alzheimer. Un gesto simbolico per ricordare lo studioso che ha contribuito alla conoscenza della malattia e richiamare l’attenzione sulle persone con declino cognitivo e sulle loro famiglie.

L’evento di inaugurazione e intitolazione si è tenuta il 21 novembre alle ore 12.30 presso la Casa della Comunità CMP. All’evento era presente Roberta Mazzoni, Assessora Politiche per la Salute, Politiche Sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore e Politiche per le Famiglie.

L’iniziativa valorizza il lavoro quotidiano dei professionisti e delle realtà associative che accompagnano i pazienti e i caregiver. Tra queste, l’Associazione Alzheimer Ravenna ODV, che offre occasioni di ascolto, informazione, sostegno e socializzazione. “Ricordare Alois Alzheimer significa riconoscere il valore della ricerca e della competenza, ma anche guardare alle persone e alle famiglie che affrontano ogni giorno questa condizione”, afferma la presidente dell’associazione, Barbara Barzanti. “Nessuno dovrebbe sentirsi solo: la persona viene prima della malattia”. L’assessora Mazzoni ringrazia l’Azienda Sanitaria e l’Associazione Alzheimer Ravenna ODV “per questa importante iniziativa che ha il merito di dedicare questo spazio a chi ha fatto della ricerca e della cura della persone con malattia di Alzheimer una reale possibilità diagnostica e di attivazione di percorsi di presa in carico. Ricordare consente, ancora una volta, di suscitare attenzione e sensibilità verso un tema che risulta particolarmente incidente, modificando la vita dei pazienti e delle loro famiglie”.