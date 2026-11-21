Sedici storie di donne che, attraverso il proprio impegno in diversi settori, hanno contribuito alla lotta contro la criminalità organizzata e le mafie. Sono quelle raccolte nella graphic novel “Scelte, femminile plurale. Storie di impegno e passione civile”, presentata ieri, 20 novembre, davanti a un pubblico numeroso alla biblioteca Bartolozzi Missiroli di Ravenna. Il volume è firmato da Valeria Scafetta e Giulia Mignacco, con le illustrazioni di Alma Velletri.

All’incontro hanno partecipato una delle autrici, Valeria Scafetta, e Stefania Di Buccio, amministratrice giudiziaria e protagonista di una delle vicende raccontate nel libro. Entrambe hanno ripercorso la nascita del progetto editoriale e condiviso le proprie esperienze personali, dialogando con l’avvocata Aleandra Argentieri, curatrice della biblioteca. Quest’ultima è un progetto dell’associazione di promozione sociale terreaudaci, attiva nel campo dell’antimafia.

“Scelte, plurale femminile”, racconta l’esperienza delle sedici protagoniste utilizzando il linguaggio del fumetto: Sabrina Alfonsi (amministratrice pubblica e politica), Alessandra Cerreti (magistrata impegnata nella lotta alle mafie), Stefania Di Buccio (avvocata e amministratrice giudiziaria di beni confiscati), Paola Di Nicola Travaglini (consigliera della Corte di Cassazione ed esperta di violenza di genere), Suor Carolina Iavazzo (religiosa impegnata nel sociale e nell’educazione alla legalità), Luisa Impastato (attivista antimafia e presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato), Emanuela Loi (agente di polizia della scorta di Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio), Daniela Marcone (vicepresidente di Libera e familiare di vittima innocente di mafia), Marta Mazzucchelli, Daniela Minelli, Giulia Minoli (operatrice culturale e autrice teatrale impegnata su temi civili), Maria Luisa Pellizzari (già vice capo vicario della Polizia di Stato), Ottavia Piccolo (attrice e interprete di teatro civile), Tiziana Ronzio (attivista antimafia a Tor Bella Monaca, presidente dell’associazione TorPiùBella), Giuseppina (Giusy) Rosato (docente di lettere impegnata nella didattica della legalità), Anna Sergi (docente universitaria e criminologa).