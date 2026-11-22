Musica barocca, letteratura, arte e memoria del territorio per celebrare le donne che, in epoche diverse, hanno rivendicato il diritto di esprimersi, scegliere e partecipare alla vita culturale e sociale. Si intitola «Rompere il silenzio. Voce, arte e resistenza femminile da Antigone a Maria Pedrini» l’iniziativa in programma mercoledì 25 novembre, alle 20.45, al Circolo Arci Ambra di Brisighella, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La serata propone un percorso attraverso la storia, da Antigone, Enheduanna e Saffo fino ad Artemisia Gentileschi, Barbara Strozzi e Franca Rame. Figure femminili che, attraverso la parola, l’arte e le proprie scelte, hanno affermato la propria libertà in contesti spesso segnati da limitazioni e pregiudizi.

Il programma intreccia musica antica, racconti e testimonianze. Protagonisti musicali saranno il soprano Lucia Cortese, specializzata nel repertorio rinascimentale e barocco e collaboratrice, tra gli altri, di Europa Galante e Accademia Bizantina, e Mauro Valli, al violoncello storico, tra i fondatori di Accademia Bizantina e già primo violoncello solista dei Barocchisti di Lugano e dell’Orchestra Barocca del Teatro alla Scala. In programma composizioni di Claudio Monteverdi e Barbara Strozzi, quest’ultima considerata una figura significativa per l’autonomia artistica femminile nel Seicento.

Una parte dell’incontro sarà dedicata anche alla storia delle donne romagnole. Anna Pia Casale racconterà il lavoro contadino, la lavorazione della canapa, le antiche tele e le tradizioni popolari, mentre Antonella Reda accompagnerà il pubblico attraverso documenti, materiali audiovisivi e testimonianze d’archivio.

Particolare attenzione sarà riservata a Maria Pedrini, soprano drammatico nata a Brisighella nel 1910 e affermatasi sui palcoscenici internazionali. La sua storia sarà ricordata anche attraverso una testimonianza audiovisiva d’archivio, in un omaggio a una delle figure artistiche che hanno dato notorietà al paese. La serata ricorderà inoltre Carmen Bulgarelli Campori, direttrice d’orchestra modenese e figura di rilievo nella storia musicale italiana.

Proprio il ricordo di Maria Pedrini diventa lo spunto per una riflessione sul patrimonio culturale di Brisighella e sul Teatro Comunale a lei intitolato. Gli organizzatori sottolineano infatti il valore di uno spazio culturale che, secondo la loro posizione, dovrebbe tornare a essere un luogo vivo e accessibile alla comunità.

«Ricordare Maria Pedrini non deve essere soltanto un esercizio di memoria o nostalgia. Brisighella ha il privilegio di avere un Teatro Comunale intitolato a una donna che ha portato il nome del paese sui palcoscenici internazionali. Ma un teatro chiuso è un patrimonio sottratto alla comunità. Tenerlo chiuso significa, in qualche modo, silenziare anche una parte dell’identità culturale del nostro paese. La cultura ha bisogno di luoghi vivi, accessibili e capaci di generare nuove occasioni di incontro», affermano gli organizzatori.

L’iniziativa vuole così collegare la memoria delle donne che hanno lasciato un segno nella storia alla necessità di riconoscere, anche oggi, il valore della libertà, della dignità e dell’autonomia femminile. Un messaggio che, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, passa anche attraverso la cultura e la possibilità di dare spazio a voci ed esperienze diverse.