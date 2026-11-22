I laboratori sono gratuiti per le scuole e hanno l’obiettivo di recuperare e valorizzare le ricette e i saperi della cucina cervese e romagnola. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, possono sperimentare direttamente la preparazione dei piatti tradizionali: imparano a fare la pasta sfoglia, a utilizzare il matterello, a preparare l’impasto della piadina e quello dei primi piatti.