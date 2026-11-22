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A scuola di strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e piadina. Tornano i laboratori di cucina romagnola alla Casa delle Aie
Strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e piadina: sono alcune delle specialità che gli alunni delle scuole primarie di Cervia possono imparare a preparare con le proprie mani. Proseguono anche per l’anno scolastico 2026-2027 i “Laboratori didattici di cucina romagnola”, un’iniziativa che da oltre quindici anni porta i bambini alla scoperta delle tradizioni gastronomiche del territorio.
Il prossimo appuntamento è in programma martedì 24 novembre, dalle 8.40 alle 12, alla Casa delle Aie, dove sarà coinvolta la classe 5ª A della scuola primaria “Aldo Spallicci” di Cervia.
I laboratori sono gratuiti per le scuole e hanno l’obiettivo di recuperare e valorizzare le ricette e i saperi della cucina cervese e romagnola. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, possono sperimentare direttamente la preparazione dei piatti tradizionali: imparano a fare la pasta sfoglia, a utilizzare il matterello, a preparare l’impasto della piadina e quello dei primi piatti.
Un ruolo importante è affidato alla sfoglina Marilena Bardi, che guida gli alunni nella preparazione di strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e piadina romagnola.
La mattinata si conclude con il momento più atteso: i primi piatti e la piadina preparati dai bambini vengono cucinati dal personale del ristorante della Casa delle Aie e serviti in una delle sale del locale. Un’occasione per assaggiare ciò che si è imparato a realizzare, trasformando la lezione in un’esperienza concreta di conoscenza delle tradizioni locali.
All’iniziativa collaborano la gestione del ristorante della Casa delle Aie, che fa capo ai fratelli Battistini, e il Comune di Cervia, che mette a disposizione il servizio di trasporto. Il coordinamento è affidato a Miriam Montesi, con la collaborazione di Mario Stella, Daniela Girardini e Monica Stella.
Le prossime scuole coinvolte
Dopo la scuola “Aldo Spallicci”, il calendario proseguirà con altri appuntamenti fino a febbraio 2027. Queste le classi e le scuole coinvolte: 1 dicembre: scuola “Giovanni Pascoli” di Cervia; 15 dicembre: scuola “Grazia Deledda” di Pinarella; 12 gennaio: scuola “Martiri Fantini” di Cervia; 19 gennaio: scuola “Giosuè Carducci” di Castiglione di Cervia; 26 gennaio: scuola “Enrico Fermi” di Pisignano; 2 febbraio: scuole “Ettore Burioli” di Savio di Ravenna e “Andrea Canevaro” di Castiglione di Ravenna; 9 febbraio: scuola “Alberto Manzi” di Tagliata.
I laboratori si svolgono il martedì mattina, dalle 8.40 alle 12, negli spazi della Casa delle Aie, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.