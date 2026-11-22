qui ravenna
Rifiuti abbandonati in via Vincenzo Monti. Una situazione che va avanti dal 2004, in attesa delle fototrappole
Risiedo in via Vincenzo Monti, a Ravenna, dal 2004. Ventidue anni dopo, e dopo numerose segnalazioni analoghe, la situazione non è cambiata. Pur pagando regolarmente la TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale), la cui quota fissa, tra le altre cose, «Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione», nel tratto di strada davanti ai civici 8 e 10 continuano a esserci cassonetti per la raccolta differenziata che, ormai, di differenziato hanno ben poco. Da sempre, infatti, vengono riempiti e circondati da rifiuti di ogni tipo.
Se in questi anni si fosse dato seguito all’installazione di fototrappole, forse si sarebbe potuto individuare e sanzionare qualcuno. Non dico per educarne cento, ma almeno per tentare di arginare questa vergogna, della quale l’Amministrazione comunale, Hera e l’Ufficio Antidegrado sono chiaramente complici.
Continuate così, un’Amministrazione dopo l’altra. Del resto, anche chi abbandona i rifiuti e frequenta comodamente la discarica di via Vincenzo Monti potrebbe essere un vostro elettore. Allora perché disturbarlo?
Cordialità,
Enrico