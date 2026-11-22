Quattro notti di chiusure per lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna. I provvedimenti, necessari per lavori di pavimentazione e riqualificazione delle barriere di sicurezza, scatteranno da lunedì 23 novembre e proseguiranno fino alla mattina di lunedì 30 novembre, con modalità diverse a seconda delle date.

In particolare, dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 novembre e dalle 21 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 novembre, lo svincolo sarà completamente chiuso, sia in entrata sia in uscita. In queste due notti sarà possibile utilizzare in alternativa gli svincoli di Bagnacavallo o della SS16 Adriatica.