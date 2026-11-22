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Diramazione per Ravenna, chiuso per quattro notti lo svincolo di Fornace Zarattini per lavori: modifiche alla viabilità
Quattro notti di chiusure per lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna. I provvedimenti, necessari per lavori di pavimentazione e riqualificazione delle barriere di sicurezza, scatteranno da lunedì 23 novembre e proseguiranno fino alla mattina di lunedì 30 novembre, con modalità diverse a seconda delle date.
In particolare, dalle 21 di lunedì 23 alle 5 di martedì 24 novembre e dalle 21 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 novembre, lo svincolo sarà completamente chiuso, sia in entrata sia in uscita. In queste due notti sarà possibile utilizzare in alternativa gli svincoli di Bagnacavallo o della SS16 Adriatica.
Successivamente, nelle notti di venerdì 27 e sabato 28 novembre, dalle 22 alle 6, e dalle 22 di domenica 29 alle 5 di lunedì 30 novembre, la chiusura riguarderà l’entrata verso la A14 Bologna-Taranto e l’uscita per chi proviene da Ravenna. In questo caso l’alternativa indicata è lo svincolo di Bagnacavallo.
Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale.