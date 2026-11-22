In direzione Ravenna sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto e Lugo-Cotignola. Saranno inoltre chiusi i rami che dalla A14 immettono sulla D14 per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona. Non saranno quindi raggiungibili, per chi arriva dall’autostrada, le uscite di Cotignola e Lugo.