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D14 Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte il tratto tra A14 e Lugo-Cotignola: ecco le deviazioni
Una notte di chiusura sulla D14 Diramazione per Ravenna per consentire lavori di pavimentazione. Il provvedimento scatterà dalle 22 di domenica 22 novembre alle 5 di lunedì 23 novembre e interesserà il tratto compreso tra l’allacciamento con l’A14 e Lugo-Cotignola, in entrambe le direzioni.
In direzione Ravenna sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto e Lugo-Cotignola. Saranno inoltre chiusi i rami che dalla A14 immettono sulla D14 per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona. Non saranno quindi raggiungibili, per chi arriva dall’autostrada, le uscite di Cotignola e Lugo.
Per chi viaggia da Bologna, l’itinerario alternativo consigliato prevede l’uscita dall’A14 alla stazione di Imola e il successivo percorso sulla viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno, via Piratello, SP95, via X Aprile e via Madonna di Genova, per poi rientrare sulla D14 allo svincolo di Cotignola. Chi proviene da Ancona dovrà invece uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 e rientrare sulla D14 a Bagnacavallo.
Chiusura anche in direzione A14
Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Lugo e l’allacciamento con l’A14, in direzione Bologna-Taranto. Saranno pertanto chiuse le entrate di Lugo e Cotignola verso l’autostrada.
In questo caso, l’itinerario alternativo indicato prevede l’uscita a Bagnacavallo, il percorso lungo la SP8 e l’ingresso in A14 alla stazione di Faenza.