C’è chi punta tutto sulla strategia, chi studia le mosse dell’avversario e chi aspetta il momento giusto per dare scacco matto. Per un pomeriggio la biblioteca di Bagnacavallo si trasformerà in una sala di gioco, dove concentrazione e voglia di stare insieme si incontreranno attorno alle scacchiere .

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti coloro che sanno giocare a scacchi, senza particolari requisiti. L’arbitro del torneo sarà Giorgio Cattaneo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Scacchi di Lugo, che ha affiancato la biblioteca anche nelle precedenti edizioni. I posti disponibili sono 30 e la prenotazione è obbligatoria. Per i vincitori sono previsti gadget del Museo Civico delle Cappuccine.