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In biblioteca per sfidarsi a scacchi: a dicembre la quarta edizione del torneo
C’è chi punta tutto sulla strategia, chi studia le mosse dell’avversario e chi aspetta il momento giusto per dare scacco matto. Per un pomeriggio la biblioteca di Bagnacavallo si trasformerà in una sala di gioco, dove concentrazione e voglia di stare insieme si incontreranno attorno alle scacchiere.
Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del torneo di scacchi organizzato dalla Biblioteca comunale “Giuseppe Taroni”, in programma sabato 12 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30.
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti coloro che sanno giocare a scacchi, senza particolari requisiti. L’arbitro del torneo sarà Giorgio Cattaneo.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo Scacchi di Lugo, che ha affiancato la biblioteca anche nelle precedenti edizioni. I posti disponibili sono 30 e la prenotazione è obbligatoria. Per i vincitori sono previsti gadget del Museo Civico delle Cappuccine.
Il torneo si svolgerà nei locali della biblioteca, in via Vittorio Veneto 1. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il numero 0545 280912 oppure scrivere a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it.